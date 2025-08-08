Pekelný týden O2: Operátor má už třetí výpadek během několika dní

Mobilní operátor O2 (ilustrační foto)
Autor: Mii, ČTK - 
8. srpna 2025
12:44

Nepříliš příjemný týden zažívá mobilní operátor O2. Jeho zákazníci si v Česku stěžují, že potřetí v tomto týdnu služby nefungují – nedostupný je mobilní internet i hlasové hovory. S odkazem na servery DownDetector a Vypadky24 o tom informuje server Novinky.cz.

Služby přestaly fungovat v pátek po 10:30. Podle serverů, které monitorují výpadky služeb, jsou problémy hlášeny z celé republiky. „Aktuálně optimalizujeme výkon naší sítě, aby fungovala co nejlépe. V průběhu prací může krátkodobě trvat sestavení hovorů trochu déle nebo docházet k občasnému snížení rychlosti načítání dat. Omlouváme se za nepříjemnosti a děkujeme za pochopení,“ uvedla společnost O2 k současným výpadkům na facebooku.

V pondělí zhruba tříhodinový výpadek mobilních služeb postihl zhruba třetinu z více než pěti milionů klientů O2. Příčinou byla softwarová chyba. Firma poté všem svým mobilním klientům nabídla odškodné v podobě poukazu 300 Kč na pořízení mobilních zařízení nebo příslušenství.

Někteří zákazníci O2 pak měli krátkodobé problémy s mobilním internetem a voláním opět ve čtvrtek ráno. Podle O2 byly příčinou práce na nápravných opatřeních v souvislosti s rozsáhlým pondělním výpadkem. 

Témata:
FacebookČeskoO2Downdetector
