„Letos není tak tropický rok jak loni, proto je burčák později. Mimořádně ranou odrůdu Augustovskij jsme sbírali v úterý 5. srpna,“ řekl David Šťastný z Chateau Valtice.
Ojedinělá odrůda
Augustovskij je podle něj velmi raná odrůda vypěstovaná v Moldavsku z odrůd Villard Noir a Čabaňská perla. V chuti je cítit příjemné muškátové aroma a výborně se hodí právě na burčák. Ve Valticích ji vysadili před šesti lety. V ČR ji má jen minimum vinařů.
Ve Valticích začala sezóna burčáku, je z odrůdy Augustovskij a litr stojí stovku. Hynek Zdeněk
Vinaři z Valtic ji sklízeli ve vinicích na Kraví Hoře nad Dolními Dunajovicemi. Sklidili přitom přesně tunu hroznů. „Z nich jsme vyrobili 700 litrů burčáku,“ doplnil Šťastný.
Po prvním burčáku se zřejmě brzy jen zapráší, ale vzápětí začnou vinaři lisovat Irsai Oliver, který bude o týden později už na více místech. Podle oslovených vinařů se bude cena burčáku letos nejčastěji pohybovat kolem 90 Kč/l.
Burčák je čerstvá kvasící šťáva z hroznů, plná vitamínů skupiny B a C, minerálů a přírodního hroznového cukru. Má blahodárný vliv na trávení, kvalitu pokožky i vlasů. Na rozdíl od energetických nápojů neobsahuje žádné konzervanty ani umělé látky. Vinaři kvůli němu rozlišují roční období na jaro, léto, burčák a zima.