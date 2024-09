Burčák je částečně zkvašený vinný mošt. Je sladký a mírně alkoholický a lidé jsou schopni si za kvalitním dojet i desítky kilometrů. „Burčák lze považovat za jeden z našich národních nápojů, který lidé zbožňují,“ říká David Šťastný, ředitel Chateau Valtice. Jenže každý zkvašený mošt není burčák.

Jak upozorňuje právník Lukáš Zelený, odborník na práva spotřebitelů, označení »burčák« mohou nést jen nápoje vyrobené z hroznů vinné révy, které byly sklizeny a zpracovány na území České republiky v daném roce. „Pokud někdo pod názvem burčák prodává zkvašený mošt z hroznů dovezených ze zahraničí, jedná se o klamání spotřebitele,“ uvádí Mgr. Zelený.

Burčák, nebo mošt?

Pokud narazíte na prodej částečně zkvašeného hroznového moštu, nemusíte se bát ho koupit. Jen počítejte s tím, že byl vyrobený z hroznů vypěstovaných mimo území ČR. „Informace, zda jde o burčák, či částečně zkvašený hroznový mošt, musí být podle zákona vždy uvedena viditelně spolu s údaji o místě původu a o tom, kdo nápoj vyrobil,“ upozorňuje právník Zelený.

Mgr. Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu a odborník na práva spotřebitelů Autor: Tonda Tran

Pozor na podvodníky

Narazit na zkvašený mošt, který se vydává za burčák, může být podle právníka Zeleného ještě ta lepší varianta. „Někteří prodejci se snaží burčák pančovat, například ředit vodou. Přídavek vody je přitom jedním z nejčastějších prohřešků, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce každoročně odhalí,“ uvádí. Nepoctiví prodejci pak burčák i dobarvují syntetickými barvivy, přidávají oxid siřičitý, případně ho doslazují cukrem, aniž by to deklarovali.

Víte, že…

…burčák smí podle zákona pocházet jen z hroznů vypěstovaných pouze na našem území a prodávat se smí jen v období od 1. srpna do 30. listopadu? Jeho vrchol ale nastává od konce srpna do konce září.

U ovocných a vodových nanuků na cenu nespoléhejte, ukázal…

Proč ho pít?

Burčák nejen skvěle chutná, ale prospívá i zdraví. „Je plný vitamínů B a C, které tam zůstávají z čerstvých hroznů. Obsahuje však i řadu dalších zdravých látek,“ vysvětluje vinař David Šťastný. Blahodárně proto působí na vlasy, nehty, pokožku i na nervovou soustavu.

Pozor na alkohol

I když sladkostí připomíná mošt, v burčáku je vždy alkohol. Jeho množství se ale liší podle zralosti. V nejlepší kondici má jen 3 – 6 procent alkoholu, kalný burčák (většina cukru je prokvašená) může mít i 10 procent alkoholu.

Rada: Pijte s mírou

Traduje se, že člověk by měl vypít burčáku tolik, kolik má krve, že tím posílí zdraví. Jenže kvůli obsahu alkoholu se to nesmí přehánět! Navíc obsahuje velké množství CO2, které násobí jeho účinek.

4 rady pro výběr

Mrkněte na barvu

„Správný burčák by měl příjemně zaujmout na pohled,“ říká Šťastný. Základem je krásná zlatavá barva s jemnými odlesky zelené, oranžové, žluté nebo růžové, a to podle barvy hroznů dané odrůdy. Jakmile je nahnědlý, už má to nejlepší za sebou.

Poslouchejte bublinky

Kvalitně vyrobený a skladovaný burčák stále kvasí, takže můžete pozorovat drobné perličky oxidu uhličitého. Když si ho poslechnete, měl by díky kvašení »prskat«. Zároveň je to důvod, proč se nedoporučuje láhve s burčákem dovírat.

Přivoňte si

Vsaďte na čich. „Jemné moštové aroma doplňují tóny lipového květu, citrusů, banánů nebo i květu růže,“ říká Šťastný. Někdy může být trochu cítit po droždí. Naopak nesmíte cítit hnilobu nebo zatuchlinu, které svědčí o chybách při výrobě!

Ochutnejte

Chuť má být vyvážená a příjemně sladká, protože se v něm zatím jen malá část přírodního cukru přeměnila na alkohol. Na pozadí můžete cítit charakteristickou kyselinku.

Držte ho v chladu

Ideální je kupovat dobře vychlazený burčák. Nikdy nekupujte burčák, který je vystaven velkému teplu a přímému slunci. A i vy ho následně skladujte v chladu, protože tak zpomalíte průběh kvašení. Nejlepší je ale burčák vypít ihned po zakoupení nebo následující den. Jakmile se přehoupne do fáze, kdy již převládá alkohol nad cukrem, tak nebude dobrý.

Video Video se připravuje ... DIY: Jednoduchá dekorace z kaštanů Videoredakce ženských titulů