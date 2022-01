Policisté nalezli tělo holčičky v úterý 18. ledna odpoledne poblíž řeky Colo severozápadně od Sydney. Zavražděna měla být zhruba o týden dříve v Národním parku Blue Mountains. Dívčin nevlastní otec Justin Stein (31) měl do sudu s tělem nasypat písek, aby zůstal na dně řeky, avšak byl příliš těžký na to, aby s ním mohl manipulovat. Zanechal ho proto v křoví. Ohledně nálezu ostatků malé Charlise policie zveřejnila jen málo podrobností.

Zdrcující scéna

Jak uvedl server Daily Mail, policisté po zásahu skončili u psychologa, jelikož se s drastickou scénou nedokázali vnitřně vyrovnat. „Někteří kolegové se nějakou dobu nevrátí do práce,“ informoval policejní zdroj. Mluvčí policie Nového Jižního Walesu uvedla, že všem postiženým policistům budou poskytnuty terapeutické služby, ale další komentáře veřejnosti poskytnout nemohla.

Není proto známo, kde se nachází z vraždy obviněný Stein. Má se za to, že setrvává ve vazební věznici v Silverwateru na západě Sydney. Jednatřicetiletý muž se ve středu ráno dostavil k místnímu soudu. Soudce Robert Williams zamítl možnost propuštění na kauci. Steinův obhájce požádal o zajištění antipsychotik, které jeho klient dlouhodobě užívá. Vyjádřil také obavy o jeho bezpečnost mezi ostatními vězni.

Závada na člunu

Obhájce rovněž poukázal na psychické zdraví obviněného a možnost jeho prošetření. Dle policejních záznamů měl Stein několik hodin jezdit po Sydney s lodí na návěsu. V té mělo být uloženo tělo holčičky. Snažil se prý vymyslet, kam by mohl její ostatky mohl uložit. Člun údajně táhl za svým vozem ve čtvrtek 12. ledna, tedy den předtím, než bylo její zmizení nahlášeno. Policejní experti odhadují, že nevlastní otec dívku zabil v noci z úterý na středu.

Detektivové z kamerových záznamů zjistili, že obviněný se několikrát bez úspěchu pokusil člun spustit do vody, ale zjistil, že je rozbitý. Proto se vydal vyklopit sud do řeky Colo, ale ten byl příliš těžký na to, aby se mu to povedlo. Místo toho údajně sud zanechal v křoví, kde jej policisté v úterý pozdě odpoledne objevili.

Záběry ze Steinova zatčení ukazují, jak jej muži zákona v úterý večer vedou v poutech na policejní stanici v Surry Hills. Na sobě měl šedý svetr a šortky, do kterých byl oblečen i ve středu ráno, když stanul před soudem. Detektivové stále čekají, až budou moci mluvit s matkou. Ta nadále zůstává v nemocnici pod dohledem lékařů, kteří zatím nedoporučují vést s ní výslech.