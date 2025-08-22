USA zveřejnily přepisy výslechu přítelkyně Epsteina: Mluvila i o Trumpovi
Americké ministerstvo spravedlnosti dnes zveřejnilo přepisy z výslechu bývalé přítelkyně někdejšího amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina Ghislaine Maxwellové, informuje agentura AP. Podle ní se jedná o snahu administrativy prezidenta Donalda Trumpa působit transparentně po dřívějším odmítnutí zveřejnit další dokumenty z případu.
Maxwellová uvedla, že Trumpa znala a setkala se s ním poprvé někdy počátkem 90. let, když její otec, mediální magnát Robert Maxwell, vlastnil New York Daily News.
„Možná jsem se tehdy setkala s Donaldem Trumpem, protože se s ním přátelil můj otec, měl ho moc rád,“ uvedla Maxwellová podle přepisu a dodala, že její otec měl rád Trumpovu tehdejší manželku Ivanu, „protože byla z Československa, odkud můj otec pocházel“. Při výslechu Maxwellová také řekla, že nikdy neviděla Trumpa na nevhodném místě. „Prezident se nikdy k nikomu nechoval nevhodně,“ dodala.
Trump tvrdí, že přátelství s Epsteinem ukončil před mnoha lety a že o zločinech, pro které byl finančník vyšetřován, nevěděl. Zároveň se šéf Bílého domu opakovaně snažil odpoutat veřejnou debatu od rozhodnutí ministerstva spravedlnosti nezveřejnit celý vyšetřovací spis. Zákonodárci z řad opozičních demokratů, ale také Trumpových republikánů, se však s rozsahem dosud zveřejněných informací odmítají spokojit.
Trumpův někdejší přítel Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Trump sám v minulosti o případu šířil konspirační teorie, když naznačoval, že Epstein nemusel spáchat sebevraždu, a případ dával do souvislosti s exprezidentem Billem Clintonem. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Náměstek americké ministryně spravedlnosti Todd Blanche Maxwellovou, která si za napomáhání ke zneužívání nezletilých dívek odpykává dvacetiletý trest vězení, vyslýchal v červenci. Po výslechu byla Maxwellová přeřazena z federální věznice na Floridě do vězeňského tábora s minimální ostrahou v Texasu.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.