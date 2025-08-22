Na Strakonicku z ohrady zmizel nebezpečný býk: Sám se vrátil majiteli

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Zbyněk Schnapka)
Aktualizováno -
22. srpna 2025
20:15
Autor: ČTK - 
22. srpna 2025
13:27

Policisté ve čtvrtek 21. srpna pátrali po zhruba půltunovém býkovi, který utekl z ohrady chovatele v obci Škvořetice na Strakonicku. Zvíře mohlo být nebezpečné, lidé se k němu neměli přibližovat. Nakonec se však býk sám vrátil zpět ke stádu a pátrání bylo ukončeno.

„Když býk utekl, zamířil do přilehlého lesa směrem na obce Buzice a Buzičky,“ uvedla Nováková. Apelovala na obyvatele Škvořetic a okolních obcí, aby byli maximálně obezřetní. Pokud by zvíře uviděli, mají ihned volat na linku 158.

„Býk může na první pohled působit klidně, ale kvůli stresu nebo náhlému podnětu se může stát velmi nebezpečným. Důrazně žádáme veřejnost, aby se k němu nepřibližovala, nesnažila se ho zadržet a nepodnikala žádné vlastní pátrací akce,“ uvedla dříve mluvčí.

Nebezpečný býk se ale nakonec sám vrátil zpět ke stádu a je znovu u chovatele, policie proto pátrání ukončila.

Témata:
býkpolicieokres StrakonicelesŠkvořeticeBuzice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Patrik Pánek ( 22. srpna 2025 18:00 )

Jakmile ho Policie najde, tak ho ihned zastřelí...

Dagmar Vodenkova ( 22. srpna 2025 17:52 )

Pavel : Větší veselo by bylo, kdyby před ním stál zelenina.

jajas ( 22. srpna 2025 16:17 )

Děvčata, asi máte dobrou náladu, že? A to je fajn, zvlášť v dnešní divné době! 😁👍

naidka ( 22. srpna 2025 16:05 )

Asi jo. 😁

naidka ( 22. srpna 2025 16:03 )

Chovní býci mají až 12. Však jak si je zálibně a s patřičným odstupem prohlížel fialka😰 v lakýrkách na Zemi živitelce. 😃 👎

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Právě se stalo
Další články
Články odjinud