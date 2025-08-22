Na Strakonicku z ohrady zmizel nebezpečný býk: Sám se vrátil majiteli
Policisté ve čtvrtek 21. srpna pátrali po zhruba půltunovém býkovi, který utekl z ohrady chovatele v obci Škvořetice na Strakonicku. Zvíře mohlo být nebezpečné, lidé se k němu neměli přibližovat. Nakonec se však býk sám vrátil zpět ke stádu a pátrání bylo ukončeno.
„Když býk utekl, zamířil do přilehlého lesa směrem na obce Buzice a Buzičky,“ uvedla Nováková. Apelovala na obyvatele Škvořetic a okolních obcí, aby byli maximálně obezřetní. Pokud by zvíře uviděli, mají ihned volat na linku 158.
„Býk může na první pohled působit klidně, ale kvůli stresu nebo náhlému podnětu se může stát velmi nebezpečným. Důrazně žádáme veřejnost, aby se k němu nepřibližovala, nesnažila se ho zadržet a nepodnikala žádné vlastní pátrací akce,“ uvedla dříve mluvčí.
Nebezpečný býk se ale nakonec sám vrátil zpět ke stádu a je znovu u chovatele, policie proto pátrání ukončila.
