Hnus na palubě letadla: Indický podnikatel znásilnil nezletilou
Nezletilá dívka (15) se stala obětí sexuálního útoku svého spolusedícího v letadle během nočního letu z Bombaje do Curychu. Soud nyní vynesl verdikt a poprvé použil nové švýcarské trestní právo, které staví na principu „ne znamená ne“.
V březnu letošního roku usedla do sedadla společnosti Swiss mladá dívka vedle indického podnikatele (44). Pasažérku neznal, krátce s ní prohodil pár slov, a když usnula, začal ji obtěžovat.
Podle obžaloby na ni sahal, prováděl na ní i na sobě sexuální praktiky, a dokonce jí prstem pronikl do intimních partií. Mladá žena nebyla schopná útok sama odrazit, protože upadla do šoku.
Před soudem se muž k činu přiznal. „Neovládl jsem se,“ prohlásil. Uvedl, že si vzápětí uvědomil, že spáchal obrovskou chybu. Přiznal také, že mu dívka nikdy nedala souhlas.
Nové trestní právo ve Švýcarsku
Podle švýcarského deníku Tages Anzeiger je případ průlomový, protože šlo o jednu z prvních kauz, kde švýcarská justice aplikovala novelizované trestní právo. Změna platí od loňského roku a říká, že k naplnění skutkové podstaty znásilnění už není potřeba násilí nebo hrozby. Stačí jasný nesouhlas nebo stav šoku, kdy oběť není schopná reagovat.
Podmínka a zákaz vstupu do země
Okresní soud v Bülachu přijal návrh státního zastupitelství a podnikatele uznal vinným ze znásilnění a sexuálních činů s dítětem. Dostal podmíněný trest 18 měsíců.
Muž nesmí pět let vstoupit na území Švýcarska a má doživotní zákaz výkonu povolání, jenž by znamenalo pravidelný kontakt s nezletilými. Kromě toho musí uhradit soudní náklady ve výši 9000 švýcarských franků, přibližně 231 tisíc korun.
Po skončení procesu byl muž propuštěn z vazby a předán švýcarskému migračnímu úřadu k vyhoštění.
