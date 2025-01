Přepadení herce přímo v bytě: Televizní hvězdu útočník pobodal!

Hvězda indického Bollywoodu, herec a producent Saif Ali Khán, utrpěl šest bodných ran po šarvátce s neznámým vetřelcem, který v noci na čtvrtek vnikl do jeho domu v Bombaji. V ranních hodinách byl herec přijat do nemocnice, kde podstoupil operaci. Lékaři informovali, že herec už je mimo ohrožení života a zotavuje se na jednotce intenzivní péče, napsal zpravodajský server The Guardian.