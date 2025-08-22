Vězeň ve Valdicích zemřel po zásahu taserem: Roman Š. seděl za pokus o vraždu! Zdrogovaný málem zabil dědu i mámu s kočárkem
Od středečního rána GIBS vyšetřuje smrt vězně ve valdické nemocnici. Zemřel po kolapsu, který následoval po zasažení taserem dorzorce. Podle všeho muž ohrožoval spoluvězně i vězeňskou službu ostrým předmětem a byl patrně pod vlivem drog. Údajně se jednalo o Romana Š. který byl odsouzen na 16 let za pokus o vraždu!
Vězněm, který zemřel po zásahu taserem dozorce, měl být podle CNN Prima News Roman Š. Toho poslal soud na 16,5 roku do vězení za několikanásobný pokus o vraždu. Roku 2018 ujížděl zfetovaný policii v Uherském Hradišti a okolí. V jednu chvíli vjel s autem i do podchodu pro pěší, kde zachytil čtyřiaosmdesátiletého muže a při couvání ho dvakrát přejel. Senior utrpěl zlomeniny žeber a poranění hlavy, léčil se dva měsíce.
U podchodu byly v tu chvíli i dvě ženy, z nichž jedna měla v náručí batole, z podchodu naštěstí utekly. Roman Š. poté podle obžaloby najížděl na policisty, kteří ho zaregistrovali později při jízdě mezi Hlukem a Ostrožskou Lhotou. Těm se podařilo uskočit.
Muž byl v minulosti už několikrát trestaný a podle všeho ho nenapravilo ani vězení. V okamžiku středečního konfliktu se projevoval výrazně agresivně vůči spoluvězňům i personálu věznice, navíc na místě, kde se v té době nacházelo hodně lidí. Údajně spoluvězně i dozorce ohrožoval ostrým předmětem a zasažen taserem musel být dvakrát! Existuje možnost, že byl pod vlivem návykové látky. Nezkolaboval bezprostředně po zásahu taserem, ale až následně.
