Školačka (12) porodila v karlovarské nemocnici: Jejího bratra obvinili ze znásilnění

21. srpna 2025
20. srpna 2025
Šokující případ zaskočil začátkem července nejen pracovníky karlovarské nemocnice. Tam ošetřovali dvanáctiletou dívku s akutní bolestí břicha, u níž se ukázalo, že ve skutečnosti rodí. Školačka měla být znásilněna a otcem dítěte má být její šestnáctiletý bratr. Toho už kriminalisté obvinili.

Porod i přes nízký věk rodičky měl proběhnout bez komplikací a její dítě je zdravé. Školačka prý uvedla jako otce svého o 4 roky staršího bratra. Toho už kriminalisté obvinili ze znásilnění. Podle CNN Prima NEWS otcovství potvrdil odebraný vzorek DNA.

Co přesně se mezi sourozenci odehrálo kriminalisté s pomocí psychologů dále zjišťují. „S ohledem na věk poškozené dívky nemůžeme k případu poskytnout žádné další bližší informace,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Chlapci hrozí až pětileté vězení. Rodinou událost otřásla, podle CNN Prima NEWS jsou její členové v péči terapeutů, zvažují stěhování z obce. Oba sourozenci patřili ve škole k premiantům, nepochází se sociálně slabého prostředí. Miminko údajně zůstává v péči rodiny. 

