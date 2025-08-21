Školačka (12) porodila v karlovarské nemocnici: Jejího bratra obvinili ze znásilnění
Šokující případ zaskočil začátkem července nejen pracovníky karlovarské nemocnice. Tam ošetřovali dvanáctiletou dívku s akutní bolestí břicha, u níž se ukázalo, že ve skutečnosti rodí. Školačka měla být znásilněna a otcem dítěte má být její šestnáctiletý bratr. Toho už kriminalisté obvinili.
Porod i přes nízký věk rodičky měl proběhnout bez komplikací a její dítě je zdravé. Školačka prý uvedla jako otce svého o 4 roky staršího bratra. Toho už kriminalisté obvinili ze znásilnění. Podle CNN Prima NEWS otcovství potvrdil odebraný vzorek DNA.
Co přesně se mezi sourozenci odehrálo kriminalisté s pomocí psychologů dále zjišťují. „S ohledem na věk poškozené dívky nemůžeme k případu poskytnout žádné další bližší informace,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.
Chlapci hrozí až pětileté vězení. Rodinou událost otřásla, podle CNN Prima NEWS jsou její členové v péči terapeutů, zvažují stěhování z obce. Oba sourozenci patřili ve škole k premiantům, nepochází se sociálně slabého prostředí. Miminko údajně zůstává v péči rodiny.
Super novinka! 50x protřepaná z konce července (máme konec srpna), všechno už proběhlo televizí a teď? Novinka v blesku, která naprosto nic nového nepřinesla.. ach jo.. za co?!?