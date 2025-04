Krvavé drama, kdy loni v září na základní škole v Domažlicích dívka (13) nožem pobodala dva spolužáky, řešil okresní soud. Uložil jí ochrannou ústavní výchovu. Zde může školačka být až do svých osmnácti let.

Policie dívku po útoku převezla na služebnu policie. Co udělala, řešila jako pokus vraždy. „Vzhledem ke svému věku není trestně odpovědná, soud jí ale může poslat do ústavní péče,“ řekla tehdy policejní mluvčí Pavla Burešová.

„Kvůli závažnosti jednání a po vyhodnocení důkazů jsem vybral nejpřísnější možné opatření a tím je u osoby mladší patnácti let ochranná ústavní výchova,“ uvedl soudce Jan Švígler. Po útoku se řešilo, že dívka mohla být obětí šikany, spolužáci to ale odmítli.

„K činu se doznala a jako motiv uvedla šikanu. Z důkazů ale neplyne nic, co by nasvědčovalo šikaně jako spouštěcímu mechanismu jednání nezletilé,“ dodal Švígler. Podle soudu šlo u školačky o neočekávaný a nelogický útok.

Bodnutí do ledviny

Krvavé drama se odehrálo loni 3. září na ZŠ v Komenského ulici. Školačka s nožem v ruce zaútočila krátce před osmou hodinou ráno v 8. třídě ve druhém patře. Zranila dva bývalé spolužáky, kteří skončili v nemocnici.

„Ta holka běžela přes třídu až k oknům, kde stál ten kluk. Když byla u něj, zvedla nůž a bodla. Vypadala jako šílená,“ řekla tehdy dívka, která útok viděla. Krvavé drama ale neskončilo. „Po ráně kluk začal utíkat ze třídy. Ona pak šla uličkou podél oken a bodla tu holku. Bylo to zákeřný, seděla v lavici a dostala to skoro do ledvin. Zraněná se pak zvedla a utekla ze třídy do kabinetu, který je na patře na chodbě. Tam byla, než přijela záchranka,“ popsala dívka.

Špatné známky a propadnutí

Podle spolužáků, kteří útočnici znali, byla problémová a nikdy prý nezapadla do kolektivu. „Ona v 7. třídě propadla a měla docela problémy, doma i osobní. Měla hodně poznámek, nenosila úkoly, neměla ani dobré známky. Já jsem s ní měla minulý rok tělocvik, a i když jsme hrály v týmech, tak se nechtěla vůbec zapojit. Byla prostě samotářka,“ prozradila školačka (14).

Útočnici odzbrojil ředitel školy s učitelkou, která měla dozor na chodbě. Po výslechu na policii skončila dívka na psychiatrii.

VIDEO: Odborník ze školní inspekce v Blesku. Jak čelit šikaně ve školách?

Video Video se připravuje ... Odborník ze školní inspekce v Blesku. Jak čelit šikaně ve školách? Bára Holá