Neštěstí v USA: Řidička vjela do dětské družiny, zabila čtyři děti

Na předměstí Springfieldu v americkém státě Illinois najela v pondělí 28. dubna řidička automobilem do budovy školní družiny. Neštěstí si vyžádalo životy čtyř dětí ve věku od sedmi do 18 let a několik dalších utrpělo zranění. Policie vyloučila úmyslný útok, žena zůstává na svobodě a vyšetřování pokračuje.

Čtyři děti ve věku od sedmi do 18 let v pondělí odpoledne přišly o život a několik dalších utrpělo zranění, když řidička na předměstí Springfieldu v americkém státě Illinois projela automobilem budovou školní družiny. Podle dosavadních zjištění nešlo o cílený útok, uvedla dnes agentura AP. Čtyřiačtyřicetiletá řidička zůstala nezraněna a není ve vazbě.

Policisté reagovali kolem 15:20 místního času (22:20 SELČ) na oznámení o vozidle, které nejprve před budovou smrtelně zranilo tři osoby, načež vjelo dovnitř, kde srazilo dalšího člověka, než vyjelo na opačné straně. Uvedl to zástupce šéfa policie v Chathamu Scott Tarter.

Později policie doplnila, že vůz ještě před nárazem do budovy přejel pole, a to bez „zjevné snahy změnit směr jízdy“. Po opuštění budovy auto přejelo štěrkovou cestu a nakonec narazilo do sloupu elektrického vedení a plotu hřiště.

Dvěma obětem bylo sedm let, jedné osm a poslední 18 let. Šest dalších dětí bylo se zraněními převezeno do nemocnice a jedno je stále v kritickém stavu. Do nemocnice na vyšetření musela i řidička, která ale zůstává na svobodě. Čeká se na výsledky toxikologických testů, vyšetřování příčiny neštěstí pokračuje.

V budově a přilehlých zařízeních sídlí společnost YNOT Outdoors, která podle svých webových stránek pořádá mimoškolní programy a letní tábory. Chatham je městečko s přibližně 15.000 obyvateli nedaleko Springfieldu.

„Jsem zděšen a hluboce zarmoucen smrtí dětí a mnoha zraněnými z dnešního odpoledne v Chathamu,“ uvedl v prohlášení guvernér státu Illinois J. B. Pritzker a vyjádřil hlubokou soustrast rodinám. Dodal, že jeho úřad situaci pozorně sleduje a je připraven poskytnout podporu.

Incident se stal jen dva dny poté, co v kanadském Vancouveru zemřelo 11 lidí a přes 20 dalších utrpělo zranění, když tam řidič najel autem do davu na pouličním festivalu.