Epsteinova oběť Virginia (†41) spáchala sebevraždu: Rodina popsala hrůzné dny před smrtí

Tělo Virginie Giuffreové našli příbuzní ve čtvrtek na její farmě v západní Austrálii. Přivolaní záchranáři se sice pokusili o první pomoc, bouhužel už však nedokázali nijak pomoc a museli tedy Virginii prohlásit za mrtvou. Podle předběžného šetření určili příčinu smrti jako sebevraždu bez podezřelých okolností.

Virginia se během života stala jednou z nejhlasitějších podporovatelek obětí finančníka Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellové, ke kterým sama patřila. Virginia vyrostla na Floridě, její dětství však nebylo dle vlastních slov vůbec jednoduché. Tvrdila, že ji zneužíval rodinný přítel, což spustilo spirálu, která vedla k tomu, že ve svých teenagerských letech žila nějakou dobu na ulici.

Z té jí pomohla britská obchodnice Ghislaine Maxwellová, kterou potkala v roce 2000. Maxwellová ji představila Epsteinovi, který ji měl v následujících letech nutit k poskytování sexuálních služeb bohatým mužům a to například včetně prince Andrewa. Aristokrat veškerá obvinění popírá, nakonec se s Virginií mimosoudně finančně vyrovnal.

„Když si celý život procházíte tím, čím si prošla ona, neskončí to jedním uzavřeným procesem. Bojujete s tím po celý svůj život,“ řekla její sestra Amanda časopisu People.

Z tehdy patnáctileté Virginie si měl zvrhlý pár udělat sexuální otrokyni. | Profimedia

Odchod od násilného manžela

Poslední roky jejího života byly zvlášť pochmurné. Po dvaadvaceti letech manželství odešla od svého muže Roberta. Ten na ní byl agresivní a měl ji i opakovaně fyzicky napadat. „Dokázala jsem bojovat proti Maxwellové a Epsteinovi, kteří mě zneužívali a prodávali mě jako kus masa,“ popsala Virginia v dřívějším rozhovoru. „Ale až do nedávna jsem nedokázala uniknout násilí ve vlastním manželství. Po manželově posledním útoku už však nedokážu být zticha,“ dodala.

Od muže, se kterým měla tři syny, odešla během srpna roku 2023. „Potýkala se se svou celoživotní fyzickou bolestí z toho, co si vytrpěla, a k tomu se jí přidala i neuvěřitelná psychická nálož,“ popsala Amanda. „Někdy vás to psychické utrpení může úplně pohltit a nic jiného než bolest pak nevidíte. Myslím si, že se to v ní střádalo už od dětství,“ pokračovala smutně.

Se svou sestrou Virginií měla v jejích posledních týdnech hluboké debaty, při kterých se jí snažila povzbudit. Po její smrti, kterou popsala jako noční můru, hodlá pokračovat v tom, co bylo pro Virginii nejdůležitější, v pomoci obětem sexuálních zločinů a obchodu s lidmi. „Budeme dělat vše v našich silách, abychom uctili její odkaz a nadále pomáhali všem přeživším po celém světě,“ dodala.