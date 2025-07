Senior (99) hledal houby, až se ztratil: Našel ho policejní psovod Denis s fenou Samanthou

Senior se vydal na houby do lesa u obce Vrábče na Českobudějovicku. Sběr chutných plodnic jej natolik zaměstnal, že přestal sledovat okolí a zmizel v lese. A to doslova. Jak jeho přítelkyně, tak příbuzní jej po chvíli marně hledali.

Když prochodili kus lesa, a důchodce nikde, přivolali raději na pomoc policii. Rozjela se tak pátrací akce, všichni hledali ztraceného seniora. Po pár desítkách minut byl v hledání úspěšný policejní psovod Denis Šumpela.

„Se svou služební fenou Samanthou muže v lese nalezli lehce dezorientovaného, ale v pořádku,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová. Důchodce pak psovod spolu s kolegy přenesli ke šťastným příbuzným.

Policisté připomněli, jak je důležité, aby si houbaři i výletníci do lesa brali mobil, a do míst, která neznají, nechodili sami. „Měli by též mít do terénu vhodné oblečení, obuv a klidně svačinu pro případ, že by se dostali do takto nepříjemné situace a museli vydržet do příjezdu pomoci,“ dodala mluvčí.