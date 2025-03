Zhruba dvacetihlavý dav napadenou dívku obklopuje, pokuřuje a dobře se baví. Incident, kdy dvě agresorky – jedna v zelené a druhá v bílé mikině – uštědřily pořádnou facku sedící dívce, která na ně nijak neútočí, si natáčí na mobil.

Video pak jeden z autorů rádoby vtipně sestříhal, opatřil nápisem a písničkou „Maličký krokodýl“. K útoku došlu poblíž krnovské kryté haly.

Video zveřejnila matka

„Je mi z vás na blití,“ vzkázala jim na síti maminka oběti Šárka K. Právě ona zveřejnila video na sociální síti v neděli večer s tím, že v pondělí míří na výslech na policii.

Dívky v Krnově šikanovaly jinou, ostatní děti jen přihlížely

„Touto cestou bych chtěla aktérkám, které se videm chlubí na svých sociálních sítích, pomoct ke zviditelnění,“ píše maminka. „Žádné riziko žádná zábava,“ stojí na jednom z profilů.

„Určitě budou jejich rodiče pyšní na své dětičky, jak tráví a čím se baví ve volném čase,“ dodala.

Podle maminky dcera měla dostat do hlavy až 14 ran a stále je dosti otřesená. „Navenek se tváří, že je v pohodě, ale je úplně zamlklá. Útok jsem zveřejnila na internetu proto, abych ochránila svoje, ale i další děti, které skupinka může napadat,“ uvedla. S tím, že bude zřejmě nutné využít služeb psychologa.

Vyhožují i sestře

Zděšení v rodině zfackované dívky zažívá i starší sestra. I jí bylo vyhrožováno: „Kámoška, která zbila tvoji sestru, ti vzkazuje, ať ji moc nese*eš, nebo dostaneš větší bomby jako ségra,“ zněla výhružka.

„Napadenou je moje dcera. Nejhorší je že její starší sestra dojíždí do školy do Města Albrechtic a některé aktérky jsou z její školy,“ obává se maminka dalšího možného útoku za strany brutálních a bezcitných spolužaček.

Incidentem se zabývá policie. „Na základě přijetého oznámení zahájili policisté územního odboru Bruntál úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání provinění výtržnictví. Vzhledem k počátečnímu stádiu prověřování a věku zúčastněných nebudeme v tuto chvíli poskytovat více informací,“ řekla komisařka Daniela Vlčková.

Psycholožka: Roli hraje výchova

„Šikana má různý průběh rozdělený do fází. Začíná nerespektováním hranic oběti. Fyzické násilí představuje až tu nejzazší mez. V dnešní době se zvyšuje citlivost na to, co je a není přijatelné. Děti a rodiče se už tolik nebojí o šikaně hovořit,“ uvedla psycholožka Martina Miláčková Čermáková.

Za zmínku také stojí to, že případy šikany z poslední doby jsou výlučně v režii dívek. „Velkou roli hraje výchova, která v nás formuje určité vzorce chování a která se poslední dobou u dívek v nastavení mění tak, že už není neobvyklé, aby se za sebe fyzicky postavily. Což se projevuje i negativně v nedávných případech šikany,“ dodala.