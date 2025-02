„Bude následovat velké množství výslechů a procesních úkonů. Bude nás zajímat i to, co incidentu předcházelo," řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Kromě dětí figurují v případu i mladiství nad 15 let. Těm by hrozila v případě odsouzení polovina trestní sazby. V případě, že jsou útočníci mladší 15 let, policie jejich případ odloží.

„Ve hře by ovšem bylo jiné opatření, od návštěvy psychologa až po pobyt v detenčním ústavu,“ upozornil právník Jan Černý.

Chtějí se přestěhovat

Podle videa, které zveřejnila na sociálních sítích matka napadené, čelila dívka tahání za vlasy, fackám, kopancům i plivancům. Matka také uvedla, že dcera byla šikanovaná delší dobu a škola to neřešila.

Video Video se připravuje ... Brutální šikana školačky (12) v Hodoníně. Internet

„Dvě holky je naváděly, jedna natáčela a tři mě bily. Nikdo z ostatních se mě nezastal. Video je sestříhané, ale trvalo to asi dvě hodiny,“ popsala napadená školačka pro server novinky.cz. Matka se chce obrátit na právníka, dceru přehlásit do jiné školy a vážně uvažuje o přestěhování.

Ředitel školy: Svět dětí je krutý

„Netušili jsme, že se venku něco stane. Byl pro nás šok, že je něco takového možné. Svět dětí je krutý a násilí graduje," konstatoval ředitel školy Andrej Pavlíků. Útočníci podle něj nebyli žáky stejné školy jako oběť.

Ředitelé škol v úterý jednali o situaci se starostou. „Školy mají nastaveny své interní komunikační kanály, jejichž prostřednictvím komunikují s žáky i rodiči. Mechanismy jsou nastaveny velice dobře a děti mají od pedagogů informace, na koho se mohou v případě, pokud se nebudou cítit v bezpečí, obrátit," uvedl starosta Libor Střecha (Pro Hodonín).

Napadení prošetří i Česká školní inspekce, aby posoudila, jak škola na situaci reagovala. Ředitelé dvou škol, kam chodí napadená i některé z útočnic, uvedli, že na doporučení policie nebudou reagovat na spekulace na sociálních sítích.

„To je mimořádná událost, nad náš rámec, vše vyšetřuje policie," shrnul ředitel Pavlíků.