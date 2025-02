Nejméně šest žen v Havířově sexuálně napadl Vitalii Ilchenkovi (41). Soud ho za to poslal na rok a půl do vězení. Policie se ale vyzývá další ženy, které dosud napadení neoznámily, aby se ještě přihlásily.

„První oběť v úmyslu dosáhnout sexuálního uspokojení si vybral v chodbě domu, kdy před ní nejprve masturboval, načež ji přitlačil ke zdi,“ stojí v rozsudku. Ženě ubližoval zvrhlík do chvíle, než ho praštila klíči do nosu a on zmizel. To byl srpen 2022. Muž u nás pracoval jako skladník a měl status dočasné ochrany před válečným konfliktem.

K dalšímu útoku došlo až v lednu 2024 u křižovatky ulici Radniční a Haškovy. Zezadu přišel v noci k další své oběti. „Ta se snažila se vymanit ze sevření a křičela, aby ji nechal, na což jí řekl: »Drž hubu!«, ale svého jednání následně zanechal a z místa odešel,“ popisuje soud druhý útok.

Volala o pomoc

Potřetí se neudržel násilník v červnu a zaútočil v průchodu ulic Šmeralova a Sadová. Ženu chytil zezadu pod krkem do kravaty a násilím si vynucoval pohlavní styk. Řekla mu, aby ji pustil, že má děti, ale pomohly až výkřiky »Pomoc! Pomoc!«

O pár dnů později si počíhal na další ženu přímo ve vchodě jejího domu. Sexuální motiv měly i dva další prokázané případy znásilnění, za něž poslali Ilchenka na 18 měsíců do věznice s ostrahou. Ani jeho žadonění: „Nezavírejte mě, živím manželku a dítě!,“ soud neobměkčilo.

Policie vyzývá

„K převýchově a nápravě obžalovaného je třeba již nepodmíněného trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců,“ říká pravomocný rozsudek za znásilnění. Úchylnému skladníkovi nepomohlo ani odvolání proti výši trestu ke krajskému soudu.

Policie nevylučuje, že znásilnil či sexuálně obtěžoval i jiné ženy. „Proto vyzýváme ženy, které se v Havířově případně jeho okolí staly obětí sexuálně motivovaného napadení, a dosud tuto skutečnost neoznámily, aby se obrátily na policii,“ vyzvala mluvčí Daniela Vlčková.

VIDEO: Martina Hynková Vrbová u soudu s Janem Cimickým (23. dubna 2024)