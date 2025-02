Temná historie řeky Potomac: Potopený parník i další letecké neštěstí

Řeka Potomac, protékající srdcem amerického hlavního města, se znovu stala dějištěm tragédie. Nedávná srážka komerčního letadla s vojenským vrtulníkem ve Washingtonu si vyžádala desítky obětí. Není to však poprvé, co se na této řece odehrála katastrofa. Od exploze lodi USS Princeton po havárii letadla Air Florida. Potomac je svědkem mnoha tragických událostí, jež zanechaly stopy v americké historii.

Řeka Potomac je nejen symbolem historického Washingtonu, ale také němým svědkem tragédií. Nese název odvozený od slova „Patawomeck“, což bylo označení pro vesnici domorodého kmene Algonkinů. Potomac hrál klíčovou roli nejen v životě původních obyvatel, ale i v historii Spojených států. Během americké občanské války (1861–1865) tvořila řeka symbolickou hranici mezi Unií a Konfederací. Na jejích březích se odehrály některé z nejkrvavějších bitev, například u Antietamu a Gettysburgu. Armáda Unie nesla dokonce název Armáda Potomacu.

Výbuch na palubě USS Princeton

První velká tragédie spojená s řekou Potomac se odehrála dne 28. února 1844 na lodi USS Princeton. Během plavby došlo k explozi děla „Peacemaker“ při předvádění jeho síly. Tragédie si vyžádala šest obětí, včetně ministra zahraničí Abela P. Upshura a ministra námořnictva Thomase Walkera Gilmera. Prezident John Tyler se v době výbuchu nacházel pod palubou a vyvázl nezraněn. Událost otřásla americkou veřejností a ukázala rizika spojená s tehdejšími technickými inovacemi v oblasti zbrojení.

Požár na parníku Wawaset

Druhým hrůzným incidentem byl požár parníku Wawaset. Dne 8. srpna 1873 vypukl oheň v kotelně a rychle se šířil kvůli suché konstrukci a olejem nasáklým částem lodi. Kapitán Woods se snažil parník nasměrovat ke břehu, ale plameny přerušily komunikaci mezi přední a zadní částí. Záchranné čluny buď shořely, nebo se potopily pod vahou panikařících cestujících, zatímco záchranné vesty byly pohlceny plameny. Mnoho lidí se utopilo poté, co skočili do hluboké vody v domnění, že jsou blízko břehu. Přestože asi polovina cestujících přežila, mnozí utrpěli těžké popáleniny. Vrak byl znovu objeven v roce 2010 a v okrese King George byl na památku obětí vztyčen malý pomník.

Letecká katastrofa Air Florida

Třetí tragédie přišla o více než sto let později, dne 13. ledna 1982 se let 90 společnosti Air Florida, Boeing 737-222, zřítil krátce po startu z washingtonského národního letiště. Letadlo narazilo do mostu 14th Street Bridge a spadlo do ledové vody Potomacu. Z 79 lidí na palubě přežilo pouze pět. Neštěstí si vyžádalo také čtyři oběti mezi řidiči na mostě. Příčinou havárie byla chyba pilotů. Podcenili námrazu na křídlech a neprovedli dostatečné odmrazení letadla před startem. Tato nehoda je dodnes považována za symbol selhání lidského faktoru v kombinaci s extrémním počasím.

Srážka letadla a vojenského vrtulníku

Poslední tragickou událostí je srážka komerčního letounu s 60 cestujícími a čtyřčlennou posádkou s vojenským vrtulníkem Black Hawk. Oba letouny spadly do řeky Potomac poblíž Washingtonu, D.C 29. ledna 2025. Nikdo nepřežil. Vyšetřování naznačuje selhání komunikace nebo technickou závadu.