Žhář zapálil bar ve Zlíně: Útočil Molotovem?! Podezřelý skončil ve vazbě

Zlínský okresní soud v pátek poslal do vazby muže, který podle policie v úterý 28. ledna odpoledne úmyslně zapálil bar ve Zlíně. ČTK to řekl předseda soudu Tomáš Pavlíček. Kriminalisté devětadvacetiletého muže obvinili z pokusu o vraždu, pokusu o těžké ublížení na zdraví a také poškození cizí věci. Hrozí mu až 20 let vězení. Podle jednoho ze svědků pachatel k útoku použil Molotovův koktejl!