Samuel ubodal na gymnáziu Máriu s Alenkou: Škola po útoku vysvětila třídu, dojde i na rekonstrukci

V osudný den vstoupil teprve osmnáctiletý student třetího ročníku na půdu gymnázia ve Spišské Staré Vsi s jasným cílem, a sice vraždit. Přes plánovaným začátkem své komisionální zkoušky, kterou měl pro individuální vzdělávací plán, se rozhodl pomstít své učitelce a zástupkyni ředitele Márii (†51), která individuální plán vzhledem k jeho chování navrhla. Kantorce chladnokrevně podřízl hrdlo. Chuť vraždit ho ale neopustila.

Účty si chtěl Samuel vyřídit i se spolužačkou, která si na jeho problémové chování měla údajně v minulosti stěžovat. Když ale vtrhl do její třídy, dívku nenašel. S nožem se proto vrhl na Alenku (†18), kterou ubodal.

Škole pomáhají psychologové

Celá škola je z tragédie v šoku. Traumatizujícím studentům a pedagogům pomáhají s náročnou situací psychologové z krizového intervenčního týmu. Ti také škole doporučili, aby předělala třídu, kde k útoku došlo, aby v žácích nevyvolávala vzpomínky na hrůzný zážitek. Podle slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ poslala škole peníze na rekonstrukci samo ministerstvo školství přes zřizovatele, kterým je město.

Gymnazisté se do školy vrátili pár dní po útoku. Namísto klasické výuky ale měli žáci různé aktivity koordinované psychology. Řádné vyučování začalo počátkem tohoto týdne, po vysvěcení třídy místním děkanem římskokatolické církve Cyrilem Hamrákem. „Všichni se velmi snažíme o to, aby se uměli vrátit do reality a posunout se dál,“ svěřil se děkan.

Hrozí mu až doživotí

Samuel je v současnou chvíli ve vazbě, kam ho poslal Specializovaný trestní soud v Penzinku. Za spáchaný čin mu hrozí trest ve výměře 20 až 25 let vězení, případně i doživotí.