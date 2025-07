Po 30 letech úsilí může Břeclav pomalu začít slavit. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo přípravné práce na stavbě budoucího obchvatu města. Pokud půjde vše dobře, hotový by mohl být za čtyři roky.

„Znamenal by pro nás obrovskou úlevu. Denně nám projede městem v průměru 20 tisíc aut. V létě to bývá i více, protože tudy vede trasa turistů ze střední a severní Moravy přes Rakousko do Chorvatska a Itálie,“ vysvětlil starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (69, ANO).



Cenné naleziště

Obchvat má být dlouhý přibližně 9,5 kilometru a z velké části bude ležet na historicky hojně využívaném území. Budou ho proto muset důkladně projít archeologové.

„Bylo tady osídlení už od dob lovců mamutů. Procházela tudy tzv. Jantarová stezka. Probíhaly tady i největší vojenské operace v předmoderní době, a sice římský zásah Marca Aurelia, který jel potlačit vzpouru germánkých kmenů Markomanů a Kvádů. Nálezy očekáváme i z období Velké Moravy a středověku,“ upozornil Petr Juřina z Archaia.



Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mezitím věří, že do roku získá stavební povolení a začne s výstavbou. Ta by měla trvat přibližně tři roky.