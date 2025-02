Dvě dívky z 1. ročníku měly plánovat, co své oběti udělají, a přitom se natáčely na video. „Chtěli jí vylákat do Nepomuka a zatáhnout do nějaké uličky. Ta druhá měla nandat do kabelky nějaké kameny, a že ji tou kabelkou praští ze zadu do hlavy,“ svěřila se matka šikanované dívky.

Hodonínské základky obchází strach: Ředitel promluvil o dívce (12), co plánovala vraždit!

Děvčata si dokonce natočila video, na kterém plánují, co oběti udělají. „Když spadne na zem, kleknu jí na krk a stříknu jí do oka pepřák,“ říká jedna z dívek. Obě se smějí. „Pak jí dám do huby ten teleskopák,“ pokračuje. „Myslíš paralyzér, do huby, jo,“ říká druhá dívka.

Ta první pak odpoví: „A vytáhnu na ní obušek, kámo.“ Video má Blesk.cz k dispozici kvůli věku dívek jsme změnili jejich hlas.

Video Video se připravuje ... Dvě dívky na Plzeňsku plánovaly drsnou šikanu spolužačky

Vše prasklo, když se holky pohádaly. Matka šikanované dívky nechce už dceru do školy pustit, moc se o ní bojí a vše nahlásila policii. „Dvě dívky se bavily o tom, že spolužačku udeří kabelkou s kameny. Vše prověřujeme,“ uvedla policejní mluvčí Eva Červenková. Ředitel školy se kvůli probíhajícímu vyšetřování nechce k události vyjadřovat.

Zapálil spolužáka

Už před lety na zdejší škole řešili vážnou šikanu. Učen (16) v roce 2008 zapálil svého spolužáka, když v dílně odmašťovali soustruh. Potřel ho benzinem a vyhecoval dalšího učně, ať škrtne zápalkou. Hoch vzplál jako pochodeň, vzápětí ho uhasili. I tak ale utrpěl popáleniny II. stupně na padesáti procentech těla. Má doživotní následky a se školou se pak soudil o odškodnění.