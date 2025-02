Děti z Ústecka se baví natáčením rvaček a šikany: Videa pak sdílí ve skupině na telegramu

Na platformě telegram se od loňského října objevuje znepokojivý fenomén. Děti a mladiství zde sdílejí videa svých rvaček a šikany. Skupina má stovky sledujících a administrátoři motivují členy k přidávání obsahu a interakci – například vyzývají k hlasování, zda chtějí vidět rvačky chlapců, nebo dívek. Některé záznamy nesou dokonce vodoznaky, aby je nemohly „ukrást“ jiné stránky. Na videích jsou často vidět brutální útoky, při nichž oběti prosí o milost, ale agresor pokračuje v bití.

Dosud bylo zveřejněno přes 40 videí surových bitek dětí a dospívajících. Čím více reakcí video získá, tím větší je šance, že správci skupiny zveřejní další. „Jsme rádi, že vás videa baví, tohle všechno děláme pro vaši zábavu,“ píše správce skupiny a nabádá sledující, aby obsah sdíleli dál.

Brutalita bez hranic

Na některých videích jsou vidět domluvené souboje, jindy jde o jasnou šikanu. Jeden záznam zachycuje dva chlapce, jak nutí spolužáka klečet v potoce. Jiné video ukazuje útok před základní školou v Neštěmické ulici v Ústí nad Labem, kde se prali přibližně desetiletí chlapci. Ačkoli jeden z nich v průběhu souboje řekl, že se vzdává, druhý ho přesto zasáhl další ranou.

Na mnoha záznamech je patrné, že rvačkám přihlíží další děti a povzbuzují agresory k ještě brutálnějším útokům. Takový incident byl zachycen například v Jirkově u Kludského vily, kde puberťák mlátí svou oběť pěstmi, zatímco přihlížející děti skandují.

Policie vyšetřuje násilné incidenty

Policie skupinu monitoruje a aktuálně prověřuje několik incidentů. Jedním z nich je případ z Trmicka, který se odehrál koncem ledna. V reakci na něj uspořádali policisté preventivní akci na jedné ze škol, kde žákům vysvětlili právní důsledky násilí a jeho propagace na internetu. „Rodiče i pedagogové by měli věnovat zvýšenou pozornost aktivitám dětí na internetu a vést s nimi otevřený dialog o rizicích spojených s násilím na sociálních sítích,“ uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová pro server iDnes.

Psychologové varují, že děti často vnímají podobný obsah jako zábavu a neuvědomují si jeho skutečné následky. „Rodiče by měli být více v obraze o tom, co jejich děti sledují a sdílejí. Prevence by měla začít doma,“ upozorňuje psycholog Václav Mertin.

Násilí mezi dětmi není novinka

Tento fenomén se opakuje. Už v roce 2007 se v Ústí nad Labem konaly hromadné rvačky školáků, které se rovněž dostaly na internet. Tehdy se do řešení problému zapojili ředitelé škol, policie i sociální pracovníci.

Nedávno také otřáslo veřejností video šikany dvanáctileté dívky v Hodoníně, kterou napadly další mladistvé. Záznam zveřejněný na sociálních sítích ukazuje, jak ji útočnice tahají za vlasy, fackují a plivají na ni. Případ nyní vyšetřuje policie i školní inspekce.