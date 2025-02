Šokující video, na kterém o hlavu větší dívka brutálně napadá jinou školačku (12), je podle matky zbité jen vrcholem ledovce. Její dcera šikanou trpí už nejméně rok, a to i přesto, že na to školu upozorňovala. Po provalení videa se dívce útočnice přišla omluvit, matka ale kontakt razantně odmítla.

„Řeším to už několik týdnů. Kdyby s tím škola něco udělala a děti by potrestala, když už jsem to hlásila, tohle by se nestupňovalo a k tomuhle by nemuselo dojít. Moje dcera dostala kopance do hlavy, musela jim lízat boty a plivali po ní,“ zveřejnila na sociálních sítích Barbora G., matka napadané školačky. Dívka musela být ošetřena na pohotovosti.

K otřesnému násilí došlo v sobotu odpoledne na ragbyovém hřišti v Hodoníně. Bití a ponižování navíc přihlíželo zhruba 30 dalších dětí a ani jedno se nebohé dívky nezastalo!

Podle matky napadené šlo o šikanu trvající minimálně rok. Na vině je prý i nezájem školy situaci řešit. „Pracuji jako zdravotník, dceru vychovávám slušně. Mám veškerou komunikaci se školou, už ve třetí třídě si dcera chtěla ublížit, ale ředitel to neřešil,“ uvedla Barbora G.

Setkání s útočnicí odmítla

Dívka, která na školačku nejvíc útočila, se po zveřejnění videa v doprovodu maminky pokusila napadenou navštívit. „Šly jsme k dívce, bohužel matka odmítla normálně komunikovat. Chápu, protože dcera udělala neomluvitelnou věc, dala jí facky a zatáhla za mikinu. To ji neomlouvá, vím to, ale mnoho věcí ve videu není, a proto si děláte své názory. Nejsme špatná rodina, my nehledáme konflikty a ani se nemusíme zviditelňovat, dcera nemá žádné problémy,“ napsala na sociálních sítích Kateřina P.

Barbora G. však s nimi odmítla mluvit. „Zvonili na mě, že si to chtějí slušně vyříkat. Já jsem řekla, že s nimi komunikovat nebudu, jen na policii,“ regovala.

Ředitel: Útočníci nejsou od nás

Ředitel základní školy Andrej Pavlíků nechtěl výroky matky poškozené dívky ani další informace ze sociálních sítí komentovat. „Vše jsem předal policii, na ni se obraťte. Útočníci nejsou z naší školy, jen poškozená dívka,“ řekl Blesk.cz Pavlíků.

Sám se už o víkendu vydal na policii. „Je to nepříjemná situace,“ dodal. K situaci se má po schůzce s ředitelem školy vyjádřit i vedení Hodonína.

Celou událost vyšetřuje od soboty policie. „Zatím jsme ve věci vyslechli rodinné příslušníky některých zúčastněných osob, ale další výslechy budou ještě následovat. Na případu kromě hodonínských policistů pracují i kriminalisté. Na základě dosavadních zjištění bude pravděpodobně v nejbližší době zahájeno trestní řízení pro konkrétní protiprávní jednání,“ shrnul policejní mluvčí Petr Vala. Kriminalisté budou podle něj objasňovat úlohu jednotlivých aktérů i to, co útoku předcházelo.

Školák plánoval útok nožem

Policisté vyšetřují na Hodonínsku také incident z jiné základní školy. Jeden z žáků tam přinesl do školy nůž a vyhrožoval, že pobodá učitelku. „Na vyšetření případu spolupracujeme s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí,“ řekl mluvčí policie Pavel Šváb. Případ se stal jen pár dnů po brutální vraždě učitelky a studentky na Slovensku.