Tragédie na Hané: Natálka (13) vyskočila ve škole z okna. Kvůli šikaně?!

„Zůstala o přestávce sama ve třídě. Už to nemohla vydržet, tak vyskočila,“ řekla Blesku nešťastná maminka a dodala: „Byla na tom hrozně špatně fyzicky, ale dusila to v sobě.“ Natálka přitom byla, a stále tedy je, výbornou žákyní. Domů ze školy nosila jedničky, maximálně dvojky. Vynikala zejména v jazycích. „Prostě normální slušná chytrá holka. Na vysvědčení měla vyznamenání,“ prozradila maminka.

Prvních pět let základní docházky chodila dívka do školy ve Smržicích, kde je ale právě jen pětiletá škola. Tam žádné problémy neměla. Ty nastaly s přechodem na druhý stupeň a změnou školy. „My jsme se sice odstěhovali do Prostějova, ale ona chtěla pokračovat se svými kamarády, proto šla na druhý stupeň do Čelechovic. Tam začaly problémy,“ prozradila maminka.

Verbální šikana a vyšetřování

„Už loni jsme řešily problémy se šikanou, která spočívala v nadávkách, posměšcích a tak. Škola nad tím ale mávla rukou,“ konstatovala matka dívky. Dodala, že letos vše vygradovalo a dcera to dusila v sobě, až se nakonec zoufalou situaci pokusila řešit takovýmto způsobem.

Případem se nyní zabývá kriminální služba policie. „Jde tu o nezletilou osobu, vyšetřování si proto převzala krajská kriminálka. Dosavadní zjištění nenasvědčují tomu, že by na pádu dívky měla podíl nějaká cizí osoba,“ řekl k případu policejní mluvčí Libor Hejtman.

Při dopadu na tvrdou zem z druhého patra si Natálka zlomila páteř. „Má fraktury několika obratlů. Mícha ale naštěstí není nijak porušena, takže bude po fyzické stránce zase zcela v pořádku. Šrámy na duši ale zůstanou,“ řekla Blesku maminka dívenky s tím, že na čelechovickou školu už se Natálka nikdy nevrátí.

Vedení školy nic netušilo

„Incident byl bez cizího přičinění. Neměli jsme žádné signály, že by k něčemu takovému mohlo dojít,“ řekl Blesku ředitel čelechovické školy Tomáš Doseděl s tím, že ve škole jsou nyní psychologové, kteří hovoří se žáky a poskytují jim podporu.

Škola v Čelechovicích na Hané je naštěstí jen dvoupatrová. Sebevražedný skok z okna třináctiletá Natálka naštěstí přežila a navzdory vážným zraněním bude fyzicky v pořádku.