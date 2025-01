Děsivý nález ve sklepě: Matka našla těla ubodaných synů! Šlo o vraždu a sebevraždu?!

Slovenští policisté od pondělního rána vyšetřují děsivý nález v rodinném domě v Šuranech. Matka v částečně zatopeném sklepě nalezla dvě mrtvá těla. Co víc, šlo o její vlastní syny!

Jak okomentovala televize Markíza, těla obou mužů pokrývala řezná i bodná zranění v oblasti břicha a zápěstí. Okolí pokrývaly stopy krve, vyšetřovatelé navíc na místě nalezli i dva zakrvácené nože.

Podle informací deníku Plus JEDEN DEŇ se starší z bratrů (55) na mladšího muže (51) vrhnul a ubodal jej k smrti. Poté sám spáchal sebevraždu. Přesnou příčinu smrti ale odhalí až soudní pitva.

„Znám je od té doby, co tu bydlím. Oba byli zaměstnaní, jeden z nich kdysi dávno dělal horníka. Nevím, že by mezi nimi byly nějaké konflikty. Byli to takoví mládenci, ale v pohodě. Nejde mi to do hlavy,“ řekl pro televizi JOJ jeden ze sousedů.

Motiv a okolnosti případu jsou v tuto chvíli předmětem dalšího vyšetřování. Zničená matka mezitím skončila v domově důchodců. Dobrovolníci se postarali i o psa rodiny.