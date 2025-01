Majitel domu o shořelé předzahrádce mostecké restaurace: Byla povolená? Vzniklo improvizované pietní místo

Předzahrádka u vyhořelé restaurace v Mostě byla stavebně povolena. V pondělí to řekl na místě tragické události, při které zemřelo šest lidí, majitel objektu Jan Bohuslav. Stavba podle něj zničená není, ale restaurace v ní už nejspíš nikdy nebude. Za tragédií je podle majitele budovy, v níž sídlí ještě IT firma, nešťastná náhoda. Před restaurací U Kojota přibývají svíčky, lidé pokládají na černou zem květiny.

Restaurace byla v ulici Františka Halase nedaleko centra města zhruba 15 let. Za celou dobu se nic vážného podle Bohuslava nestalo. „Nebyl tu žádný klub, žádná diskotéka, myslím si, že to bylo velmi oblíbené, pořádali tu kvízy,“ řekl majitel nemovitosti, která byla pojištěna.

„Majitel restaurace to těžce nese, jeho osmnáctiletý syn, který byl na místě a vyskakoval s lidmi, se zhroutil,“ uvedl Bohuslav, jenž vyjádřil upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Co se stalo před půlnocí ze soboty na neděli, by mohly osvětlit kamerové záznamy, restaurace byla vybavena kamerovým systémem. „Záznamové zařízení pod barem shořelo, budu doufat, že policie z toho nějaký použitelný záznam získá. Opravdu se to stalo podle mých informací nešťastnou náhodou. Mezi potyčkou hostů, kteří údajně lampu povalili,“ uvedl Bohuslav.

Zkáza během okamžiku

Příčina vzniku požáru se vyšetřuje. Podle prvotních informací od hasičů požár zřejmě vznikl převržením plynového ohřívače, což následně vedlo k mimořádně rychlému šíření plamenů. „Zkáza byla otázkou pár minut,“ řekl Bohuslav, který vyzvedával v restauraci krátce před požárem svého syna.

Statik bude muset posoudit nosné zdi restaurace. U jejího zadního vchodu je na zemi vysypané sklo. Právě tudy hosté vyskakovali poté, co předzahrádka vzplála a nebylo možné utéci před ohněm hlavním vchodem. „Domlouval jsem se se sanační firmou, která by to oplotila. Pak začnou demoliční práce a pak se rozhodne, co s tím. Myslím, že restaurace už tu nikdy nebude,“ uvedl Bohuslav.

Ve dvou patrech nad restaurací sídlí IT firma. „Tam to snad je jen zakouřené. Obrovská servrovna je snad v pořádku, kontroloval jsem, že topení funguje. Jedná se jen o spodek budovy,“ řekl majitel. Restaurace byla pojištěná.

Tragické požáry

Požár v mostecké restauraci se šesti oběťmi je spolu s výbuchem bojleru v lounském hotelu Oharka z dubna 2002 pátým nejtragičtějším neštěstím v Ústeckém kraji od roku 1990. Vůbec nejvíce mrtvých si v regionu vyžádala exploze munice v tanku sovětské armády v Krupce – Bohosudově u Teplic, která v lednu 1991 zabila 17 lidí.

Následuje požár v domově pro zdravotně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku z ledna 2020, při němž zemřelo osm lidí. Více lidí než nyní zemřelo ještě při dvou dopravních nehodách – v únoru 2008 u Panenského Týnce (osm obětí) a v říjnu 2001 na obchvatu Loun (sedm obětí).