Vojtěch (53) unikl smrti o vlásek: U Kojota v Mostě hrál karty, odešel těsně před výbuchem!

„Byli jsme tam a hráli karty. Za námi se slavily narozeniny a byl tam celkem klid. Před jedenáctou jsme se zvedli a šli jsme domu, když jsme najednou uslyšeli ty výbuchy,“ otřesený se svěřil pro Blesk.cz Vojtěch Redaj. Požár oblíbeného podniku šokoval. „Katastrofa, hrůza, neštěstí,“ hlesl.

Za tragédií je možná rvačka, která se strhla těsně poté, co odešel. „Dva chlapi se pohádali a začali se mlátit. Jeden během rvačky shodil vyhřívací lampu, od které chytlo dřevěné vybavení,“ popsal pro Blesk jeden ze svědků, který si nepřál být jmenován. Za vším byl prý alkohol v krvi jednoho z hostů, který se rozzuřil poté, co mu už personál nechtěl nalít.

Plameny se od lampy rychle rozšířily po celém přístavku, obrovský žár pak spustil sérii explozí. „Slyšela jsem několik výbuchů. Minimálně dva byly, ale spíš i víc,“ přiblížila Andrea Horová (54) ze sousedního domu.

Ústecký mluvčí policie Václav Krieger řekl, že verzí příčin požáru je několik. „Pracuje se ovšem s nejpravděpodobnější příčinou, která je, že požár vznikl na terase od hořáku a následně od výbuchu propanbutanové lahve,“ uvedl.

Video 6 mrtvých v Mostě: Smrtící výbuch propanbutanové lahve v restauraci! - Aktu.cz Video se připravuje ...

Vratké „houby“

Do případu se už vložila také kriminálka. Bude teď především zjišťovat, zda byly vyhřívací lampy, tzv. „houby“, zabezpečené a kdo je za požár vlastně zodpovědný. „My tam chodili se ženou a několikrát jsem jim tam říkal, aby si ty vratké lampy zajistili, jinak spadnou a něco se stane. No a stalo se, je to šílené,“ doplnil bývalý štamgast Vladimír Báča (63).

Viníkovi hrozí až desetiletý trest. „Skutek prověřujeme jako obecné ohrožení z nedbalosti s následkem smrti více osob,“ podotkl šéf krajské policie Zbyněk Dvořák.

Kromě šesti mrtvých, kteří zemřeli na místě, záchranáři rozvezli do nemocnic osm zraněných, z čehož šest je ve vážném stavu. Na místě zasahovalo 13 hasičských jednotek s 63 hasiči.