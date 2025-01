Šokující svědectví z místa neštěstí v Mostě: Chlapi se porvali, převrhli ohřívač! 6 mrtvých

„Dva chlapi se pohádali a začali se mlátit. Jeden během rvačky shodil vyhřívací lampu, od které chytlo dřevěné vybavení,“ řekl pro Blesk.cz svědek přímo před zničeným hostincem. Jméno nechtěl zveřejnit, neštěstí rezonuje a ještě dlouho bude celým městem. V nemocnicích navíc dalších šest bojuje s těžkými zraněními o život, další dva mají zranění středně těžká.

Policie tragický požár prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Vyloučila násilný vstup dovnitř či teroristický čin.

„V současné době je na místě specializovaný tým, který bude identifikovat oběti, které na místě jsou. Takže naší prací je ohledání místa činu,“ dodal ředitel krajské policie Zbyněk Dvořák. Totožnost obětí zatím policie totiž nezná. Zranění byli převezeni do nemocnic v Praze, v Ústí nad Labem a v Mostě, někteří jsou v ohrožení života. Mají popáleniny a nadýchali se škodlivin.

Velmi náročný zásah

Požár v ulici Františka Halase byl hasičům nahlášen v sobotu ve 23:17. „V restauraci došlo k mimořádně prudkému rozvoji požáru pravděpodobně v důsledku převržení plynového ohřívače. V době příjezdu hasičů na místo události byl objekt zasažen požárem v plném rozsahu,“ uvedli hasiči na sociální síti facebook.

Video 6 mrtvých v Mostě: Smrtící výbuch propanbutanové lahve v restauraci! - Aktu.cz Video se připravuje ...

Šlo o velice náročný zásah. „Samozřejmě z toho důvodu, že už při příjezdu celý prostor restaurace hořel, byl v jednom plameni, na místě i před restaurací byly těžce zraněné osoby a samozřejmě stěžoval to sníh, velký mráz,“ uvedl velitel zásahu Zdeněk Bláha.

Největší tragédie

Záchranáři měli na místě deset posádek, přiletěla i letecká záchranná služba z Plzně. „Pomohla nám s transportem pacientů do nemocnice Královské Vinohrady v Praze na popáleninové centrum. My jsme celkem ošetřili osm pacientů, z toho pět pacientů bylo transportováno do Prahy, dva pacienti do nemocnice v Mostě a jeden pacient na traumacentrum do Ústí nad Labem. Ta poranění nebo zranění jsou vážná,“ podotkl krajský ředitel záchranné služby v Ústeckém kraji Petr Bureš.

Mostecký primátor Marek Hrvol (ProMOST) uvedl, že jde o největší tragédii v novodobé historii města. „Já můžu samozřejmě vyjádřit hlubokou a upřímnou soustrast všem pozůstalým, je mi to hrozně líto. Na druhé straně musím poděkovat všem záchranným složkám, protože jsem byl přímo na zásahu v noci, a musím říct, že to bylo skvěle koordinované. Všichni dělali pro to, aby zachránili co nejvíce životů,“ řekl.

Uzavřená zóna

Požár likvidovalo 63 hasičů ze 13 jednotek. „Velitel zásahu rozhodl o zahájení hasebních prací a zároveň vyslal skupinu hasičů s útočným proudem hledat hosta restaurace uvězněného na toaletě. Těžce zraněného hosta se hasičům podařilo z hořící budovy zachránit,“ uvedli hasiči na síti X.

Pod kontrolu se podařilo hasičům dostat požár krátce po jedné v noci, při zásahu se zranil jeden člen dobrovolné jednotky. Kvůli požáru bylo nutné v noci evakuovat deset obyvatel z deseti bytů přilehlého domu.

Policie uvedla, že ulice kolem restaurace zůstane po dobu vyšetřování uzavřena. „Tímto bychom rádi požádali veřejnost, zejména pak hosty, kteří byli v restauraci před vznikem požáru, ať se ozvou na linku 158,“ požádala policie. Zprovozněna byla krizová telefonní linka pro tento požár, a to na čísle 771 509 567.