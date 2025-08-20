Cizinec se řítil na D7 199km/h: Vezl dvě malé děti

Cizinec (34) jen na dálnici u Bitozevsi dvoustovkou, vezl v autě novorozence a batole.
Cizinec (34) jen na dálnici u Bitozevsi dvoustovkou, vezl v autě novorozence a batole.  (Autor: PČR)
Autor: ČTK - 
20. srpna 2025
15:25

Řidič (44) mercedesu jel na dálnici D7 u Bitozevsi na Lounsku rychlostí 199 kilometrů za hodinu, na zadních sedačkách vezl novorozeně a dvouleté dítě. V místě činí maximální povolená rychlost 130 kilometrů v hodině. 

Na řidiče, jenž jel téměř dvousetkilometrovou rychlostí za hodinu, přišli policisté z postoloprtského dálničního oddělení u průmyslové zóny Triangle. „Policisté toto vozidlo vyzvali k zastavení na bezpečném místě,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš. Cizinec podstoupil dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní.

„Dále dotyčnému sdělili, že přestupkové jednání, jehož se dopustil, nelze projednat na místě. Z tohoto důvodu sepsali oznámení o přestupku a na vozidlo uvalili kauci,“ řekl mluvčí. Řidič vozu, cizinec, na místě zaplatil 20.000 korun. Šlo o kauci, kterou uvalila policie na jeho auto. Ve správním řízení mu hrozí pokuta až do výše 25.000 korun, zákaz řízení až na 18 měsíců a šest bodů do bodového systému. 

Policisté měřili vysokou rychlost laserovým přenosným radarem. „Na rovince, která svádí přimáčknout plyn o něco silněji než obvykle, to není poprvé, co jsme se setkali s markantním překročením rychlosti,“ uvedl Mareš. Policisté budou v dohledu nad místním provozem pokračovat.

Video  Řidička telefonoval na D1, nevšimla si, že probíhá policejní akce.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

Témata:
mercedesautopolicienovorozeneckaucesankcerychlá jízdaústecký krajsprávní řízeníLounskopřekročení rychlostidálnice d7okres LounyMercedes-BenzbatoleDálnice D7Bitozeves
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Právě se stalo
Další články
Články odjinud