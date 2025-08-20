Cizinec se řítil na D7 199km/h: Vezl dvě malé děti
Řidič (44) mercedesu jel na dálnici D7 u Bitozevsi na Lounsku rychlostí 199 kilometrů za hodinu, na zadních sedačkách vezl novorozeně a dvouleté dítě. V místě činí maximální povolená rychlost 130 kilometrů v hodině.
Na řidiče, jenž jel téměř dvousetkilometrovou rychlostí za hodinu, přišli policisté z postoloprtského dálničního oddělení u průmyslové zóny Triangle. „Policisté toto vozidlo vyzvali k zastavení na bezpečném místě,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Mareš. Cizinec podstoupil dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní.
„Dále dotyčnému sdělili, že přestupkové jednání, jehož se dopustil, nelze projednat na místě. Z tohoto důvodu sepsali oznámení o přestupku a na vozidlo uvalili kauci,“ řekl mluvčí. Řidič vozu, cizinec, na místě zaplatil 20.000 korun. Šlo o kauci, kterou uvalila policie na jeho auto. Ve správním řízení mu hrozí pokuta až do výše 25.000 korun, zákaz řízení až na 18 měsíců a šest bodů do bodového systému.
Policisté měřili vysokou rychlost laserovým přenosným radarem. „Na rovince, která svádí přimáčknout plyn o něco silněji než obvykle, to není poprvé, co jsme se setkali s markantním překročením rychlosti,“ uvedl Mareš. Policisté budou v dohledu nad místním provozem pokračovat.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.