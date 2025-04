Záchranář Dvořák zkritizoval Turkovu rychlou jízdu: „Jeden takový blb zabil rodiče malýho děcka!“

Tachometr Turkova starého mercedesu ukazoval na fotce 238 km/h. Argumentoval tím, že obrázek pochází z dálnice v Německu, kde na většině dálnic existuje pouze doporučená rychlost, žádný pevný limit však stanoven není. Komentující pod příspěvkem však poměrně rychle odhalili, že fotografii europoslanec pořídil na dálnici D5. Navíc také upozornili, že se nejspíš nevěnoval plně řízení, když během jízdy měl čas na focení telefonem.

K celému případu se vyjádřil i lékař urgentní medicíny, záchranář a influencer s tisícovkami sledujících, Marek Dvořák. Ten nejprve uznal, že takto rychlá jízda je u zkušeného řidiče poměrně málo riziková. Problém však vidí v tom, že Turek porušuje zákony země, kde je zvoleným poslancem.

Konkrétně zákon o maximální rychlosti na dálnicích. „Sám si o tom myslím svoje a opravdu v Německu po dálnici jedu 180km/h a uvítal bych to i v ČR. Když pak ale zvolený zástupce ty normy porušuje a při prokázání začne flusat na lidi, co na to upozorní, je to tak trochu papalášství,“ napsal Dvořák.

„Dle mého názoru by bylo na místě nasypat si popel na hlavu, zaplatit 1500 pokutu a říct jo, tohle jsem po**al a pojďme se bavit o změně rychlostního limitu,“ pokračoval.

K risku motivoval další

Za nejhorší na celém případu však Dvořák považuje něco jiného. Nelíbí se mu zejména to, že Turek k podobnému chování motivuje i své sledující. „Na svém účtu už přesdílel desítky řidičů, jak se fotí v rychlosti 250, 283 km/h, v mlze, v noci, na mokrý silnici,“ napsal Dvořák. Největší problém je, že se podle něj může často jednat o mladé a nezkušené řidiče.

„Vzpomínám na jednoho takového blba, který se takhle fotil, jak jede 130 v obci a postnul to na instagram. Byla to jeho poslední fotka –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ deset minut potom zabil v protisměru kromě sebe i 2 rodiče od malýho děcka,“ připomněl hrůzný příběh nehody na Královéhradecku z roku 2020. Poslance v závěru vyzval, aby se k situaci postavil čelem a slíbil, že mu v takovém případě jako první poděkuje.

Reakce politika na sebe nenechala dlouho čekat. „Placený z**d, který si hraje na morální maják,“ napsal v již smazaném instagramovém příběhu. Fotky, které mu jeho sledující hojně posílají, jsou prý přirozenou reakcí na mediální lynč na jeho vlastní osobu.