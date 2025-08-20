Na manžele u Banské Bystrice z kukuřice vyběhl medvěd: Srazili ho autem, šelmu museli utratit
Noční jízda staršího manželského páru skončila havárií. Na silnici vběhl medvěd a došlo ke kolizi. Auto je zničené, lidé vyvázli jen s oděrkami. Zraněnou šelmu však musel zásahový tým usmrtit.
Manželé se v neděli 17. srpna večer vraceli z dovolené v Německu. Na silnici za Banskou Bystricí se jim před autem objevil medvěd, který podle všeho vyběhl z kukuřičného pole. Řidička neměla šanci střetu zabránit.
„Najednou se vám to objeví na cestě a snažíte se ubrzdit. Ale ono šlo přes silnici – nepředvídatelně, zda doprava či doleva. Je to zvíře, nečtete jeho myšlenky,“ popsala rozrušeně pro TV JOJ.
Následky byly vážné pro vozidlo, to skončilo zcela zdemolované, nikoliv však pro manželský pár. Měli jen škrábance.
Na místo vyrazili myslivci i zásahový tým Státní ochrany přírody SR. Medvěd byl nalezen asi 200 metrů od silnice.
„Utrpěl vážná poranění, zejména páteře, které neumožňovaly jeho návrat do volné přírody. Z tohoto důvodu byl na místě humánně usmrcen sanitárním odstřelem,“ uvedli ochranáři.
