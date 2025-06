Deviant na plovárně zfetoval holčičku (7) drogami: Zavřel ji v šatně a vnutil napuštěnou čokoládu!

Během plaveckého výcviku měl muž podle policie zatáhnout dívku do kabinky v šatně, kde jí daroval čokoládu kontaminovanou metamfetaminem, amfetaminem a extází. Posléze chtěl školačku obtěžovat, té se ale naštěstí podařilo utéct.

Dívce po požití návykových látek nebylo vůbec dobře a na místo musela přijet sanitka. Později byla přijata na dětský urgentní příjem. „Dítě bylo přijato s poruchou vědomí. Po ošetření bylo propuštěno do domácí péče. Vzhledem k citlivosti případu se k němu nemůžeme dále vyjadřovat,“ uvedla mluvčí nemocnice Alena Šperková.

Jak informuje TV JOJ, policie brzy dopadla podezřelého muže, kterým je 36letý muž z okresu Banská Bystrica. „Jde o 36letého muže z okresu Banská Bystrica. Byl obviněn ze zločinu omezování osobní svobody a přečinu šíření toxikomanie,“ potvrdila policejní mluvčí Petra Kováčiková. Vyšetřovatel podal návrh na jeho vzetí do vyšetřovací vazby.

Lékaři na dětském urgentu upozorňují na nebezpečí tzv. predátorských drog, které zvyšují riziko zneužití. „Oběť to většinou vypije a pak je bez zábran. Může snadno souhlasit s čímkoli, co po ní chce sexuální predátor. Ty látky často způsobují výpadky paměti,“ vysvětlil primář Milan Galko. „Může to skončit fatálně. Nebo poškodit jejich další vývoj,“ varovala lékařka Táňa Hunáková, která apeluje na rodiče, aby o těchto hrozbách s dětmi mluvili.