Exploze v laboratoři gymnázia: Samuel (18) skončil s poleptaným obličejem v nemocnici

K výbuchu mělo dojít krátce před desátou hodinou dopoledne. Podle informací televize JOJ držel Samuel v rukou zkumavku, v níž došlo k nečekané chemické reakci.

„V jedné z odborných učeben došlo k reakci blíže neurčené chemické látky ve zkumavce, kterou držel poškozený. Zkumavka následně explodovala a skleněné úlomky i vystříknutá látka způsobily studentovi zranění, která si vyžádala hospitalizaci,“ uvedla trenčínská policie s tím, že bylo zahájeno trestní stíhání pro přečin ublížení na zdraví.

Samuel utrpěl poleptání kyselinou na krku, obličeji a končetinách. Navíc měl tržné rány od střepů na předloktí a tváři. Podle lékařů jde zatím o lehká zranění.

Na místě zasahovali i hasiči v dýchacích přístrojích. Záchranáři kromě studenta ošetřovali také třiačtyřicetiletou učitelku, která měla potíže s dýcháním.

Škola vinu odmítá

Vedení školy se brání nařčením a zdůrazňuje, že byla dodržena veškerá bezpečnostní opatření. „Chlapec měl plášť, rukavice, ochranné brýle. Přítomna byla i učitelka,“ uvedla pro deník Nový Čas ředitelka školy Eleonóra Porubcová. Zároveň zdůraznila, že nešlo o výbuch celé laboratoře, jak se původně spekulovalo. Podle Porubcové nebyl incident tak vážný, jak by se mohlo zdát. „Uvnitř byl obsah, který ho mohl nějak zranit, ale podle nemocnice se to naštěstí nestalo. Sklo mu při prasknutí způsobilo drobná tržná zranění, ale nebylo nutné nic sešívat,“ uvedla.

Ředitelka přiznala, že ji situace mrzí, zároveň ale trvá na tom, že škola jednala profesionálně. „Je mi líto, že se to stalo, ale stát se to může. Mrzí mě, že jedna odměrná banka je považována za vybuchlou laboratoř. Ten student odešel po svých a teď myslí jen na to, aby se příští týden dostal na olympiádu.“