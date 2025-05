Hádka ve škole vyústila v krvavý konflikt: Stanislav zranil spolužačku nožem

Útoku se měl dopustit žák školy jménem Stanislav. K hrozivému incidentu došlo o přestávce, když zrovna děti byly ve třídě bez dozoru. Krvavému útoku měla předcházet hádka s napadenou spolužačkou. Když už Stanislav nevěděl, jak pokračovat, vytáhl zalamovací nožík!

Při potyčce měl dívce způsobit řeznou ránu na předloktí. Útok jeho kamarády i učitele velmi překvapil. „Nic jsem neviděla. Nikdo nic neviděl. Najednou prostě vyběhli žáci, že teče krev,“ popsala pro televizi JOJ ředitelka školy Mária Horváthová. Žák měl prý problémy s docházkou, což u něj vedlo ke snížené známce z chování a jednou v minulosti prý i propadl. Nikdy však podle svědků nejevil známky agrese.

Zraněná dívka důvody útoku nechápe. Její matka se na místo dostala ještě během zásahu. „Byli tam policisté a záchranáři. Pak jsme ji odvezli do Prešova, kde jí to zašili,“ řekla matka. Podle matky útočníka je v tom však její syn docela nevinně. „Vyprovokovala ho tím, že mu nadávala do černochů,“ řekla Stanislavova matka.

Policie rozjela vyšetřování trestného činu ublížení na zdraví, výtržnictví a nebezpečné vyhrožování, nikoho však zatím neobvinila. Mladík se zatím do školy nevrátil. Jeho o rok mladší spolužačka, na kterou měl zaútočit, se už do vyučování znovu zapojila.