Mladík hrozil střelbou na děčínské základce: Hrozí mu až 10 let natvrdo

Děčínský soud ve středu poslal do vazby mladistvého, který v pondělí vyhrožoval střelbou na základní škole. Hrozí mu trest vězení od pěti do deseti let.

Okresní soud v Děčíně ve středu odpoledne poslal do vazby nezletilého, který v pondělí podle policie vyhrožoval, že bude střílet v základní škole. ČTK o tom ve středu informovala státní zástupkyně Klára Kubátová. Strany si ponechaly lhůtu na podání stížnosti. Mladík je obviněný z pokusu o vraždu více lidí mladších 15 let. V případě prokázání viny mu hrozí trest vězení od pěti do deseti let.

Státní zástupkyně podala návrh na vzetí do vazby. Důvodem umístění nezletilého do vazební věznice je, aby trestnou činnost neopakoval. S ohledem na to, že jde o mladistvého, státní zástupkyně nekomentovala, jestli u sebe měl obviněný zbraň.

Policie přijala oznámení v pondělí zhruba ve 13:30 od školy s tím, že jde o jejího studenta. V následujících hodinách se zadržený podrobil výslechu.

Rodiče dětí dostali podle zdroje ČTK informaci od ředitelky Věry Floriánové, ve které uvádí, že žák v době svého volna mezi dopolední a odpolední výukou v prostoru mimo školu řekl svému spolužákovi, že půjde použít svou zbraň do školy.

Spolužák vše hned po příchodu na odpolední výuku ohlásil třídní učitelce, která obratem informovala vedení školy. Ředitelka zabezpečila školu a případ předala policii. Za její postup ji ocenila jak policie, tak radnice. Žák, který vyhrožoval, na odpolední vyučování nedorazil, přišel později, ale nebyl vpuštěn. Policie ho zadržela cestou do centra města.

Podobný případ se stal 20. ledna v Rudolfově u Českých Budějovic. Třináctiletý žák, který se pokusil vystřelit na svou učitelku, skončil v diagnostickém ústavu. Policie případ vyšetřuje pro podezření z pokusu o vraždu.

Chlapci za něj podle trestního zákoníku nehrozí postih, protože je mladší 15 let. Loni na začátku září v základní škole v Domažlicích nezletilá školačka napadla nožem dva spolužáky. Policie vyšetřování případu kvalifikovaného jako pokus o vraždu odložila, protože dívka není vzhledem k svému věku trestně odpovědná.