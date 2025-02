Smrt ve škole v Kladně: Zloděj zemřel při pokusu o vloupání?!

V suterénu budovy základní školy v Kladně ve Vodárenské ulici byla v neděli ráno nalezena mrtvola. Podle policie má jít o bezdomovce, který zemřel při pokusu o vloupání do školy. Spadl z několikametrové výšky.

Policisté od nedělního rána vyšetřují nález mrtvého těla před budovou základní školy v Kladně. Policie dostala oznámení po osmé hodině ráno. Příčinou smrti byl zřejmě pád z výšky, přesnou příčinu smrti určí soudní pitva, řekl ČTK policejní mluvčí Pavel Truxa.

Video U školy v Kladně našli mrtvé tělo. - Aktu.cz Video se připravuje ...

„Od strážníků městské policie jsme dostali oznámení o nálezu těla bez známek života. Bylo to při kontrole objektu, protože tam (ve škole) bylo rozbité okno. Stále zjišťujeme, co se na místě stalo. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by se na smrti podílela další osoba,“ řekl mluvčí pro Blesk.

I když se muže pokoušeli resuscitovat, zemřel na místě. „Jelikož žádné narušení objektu nebylo městské policii hlášeno, operační středisko se spojilo se školníkem a ten zanedlouho dorazil za hlídkou ke škole,“ informovala mluvčí kladenské policie Zuzana Hokrová.

Hlídka strážníků zjistila, že jde o pětašedesátiletého muže bez domova, který měl hlášené trvalé bydliště na kladenském magistrátu.