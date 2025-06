Fatální dovolená v Tatrách: Marie zemřela po nákaze ve wellnessu?!

Skupina seniorů z Klubu důchodců v Pezinku odjela na konci května na čtyřdenní pobyt do Nízkých Tater. Vybrali si hotel s wellness zázemím v Demänovské dolině, kde se těšili na odpočinek, masáže a pohodové chvíle u bazénu. Pobyt ale měl pro jednu z účastnic fatální následky.

Podle informací slovenského deníku Nový čas se Maria na výlet velmi těšila. Po návratu se ale necítila dobře. Přesto se snažila fungovat a dokončit práce na zahradě. Její stav se však rychle zhoršil. Zemřela jen pár dní po návratu.

Následně začali pracovníci Regionálního úřadu veřejného zdravotnictví z Liptovského Mikuláše obvolávat další účastníky zájezdu kvůli podezření na legionelózu. Nakažených má být více, ale pouze Maria bakterii podlehla.

Hotel v reakci na úmrtí okamžitě zahájil interní šetření. „Uvedená situace nás hluboce zasáhla. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině klientky. Po obdržení informace o podezření jsme okamžitě poskytli maximální součinnost úřadům a zároveň preventivně přistoupili k opatřením,“ uvedlo vedení zařízení.

Legionelóza, známá také jako legionářská nemoc, je způsobena bakterií legionella pneumophila. Ta se přirozeně vyskytuje ve vodě a může se množit ve vodovodních systémech, klimatizacích, sprchách nebo bazénech, zejména při špatné údržbě. Nákaza se nešíří z člověka na člověka, ale vdechnutím infikovaných vodních aerosolů.

Video Legionella. Co to je, jaké má příznaky a jak se léčí? - Videohub Video se připravuje ...

Nejvíce ohrožení jsou senioři a lidé s oslabenou imunitou. Příznaky legionelózy připomínají těžký zápal plic: horečka, kašel, dýchací obtíže, slabost a bolest hlavy. Nemoc se může projevit i v mírnější formě, tzv. Pontiackou horečkou, ale i ta může být smrtelná.

Úřady nyní provádějí odběry a testy vody z hotelu. Podle prvních výsledků se bakterie neměla objevit v pitné vodě ani bazénu, nicméně definitivní závěry přinese až laboratorní analýza.

Ta by měla objasnit, kde se bakterie nacházela a jak se do systému dostala. V hotelu podle vedení doposud nezaznamenali žádný podobný problém za celých 15 let provozu.