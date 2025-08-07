Německý senior se vracel z Česka domů: U hranic ho přepadly a zbily tři ženy?!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia)
Autor: sgr - 
7. srpna 2025
11:49

Německý senior si chtěl levně natankovat v Česku. Cestou zpět ho však podle jeho výpovědi měly přepadnout tři ženy, které ho donutily nasednout do auta a na neznámém místě ho napadly. Případem se zabývá kriminální policie z Bavorska a hledá svědky.

Večer 31. července přejel starší muž z bavorského okresu Tirschenreuth hranice do Česka, aby natankoval levnější palivo. Když se vracel domů, zastavila ho podle jeho výpovědi skupina tří žen. Následně ho měly donutit nastoupit na zadní sedadlo jeho vlastního vozu, stříbrné Toyoty Yaris, a odvezly ho na neupřesněné místo.

Podle německého serveru Augsburger Allgemeine ženy seniora následně fyzicky napadly a zbily. Muž sice utrpěl zranění, ale dokázal následně pokračovat v cestě zpět do Německa.

Na parkovišti u rychlého občerstvení ve městě Mitterteich si jeho podivného chování a zjevných zranění všimli náhodní kolemjdoucí. Ti přivolali policii, jenž zahájila vyšetřování.

Vyšetřovatelé se obracejí na veřejnost s žádostí o svědectví. Zajímají se zejména o jakékoliv podezřelé situace, k nimž mohlo dojít mezi česko-německou hranicí a místem, kde byl muž nakonec nalezen.

Svědci z dané oblasti s informacemi o podezřelém chování nebo vozidle se mají obrátit na kriminalisty na telefonním čísle +49 961 401 2222.

Témata:
únosnapadeníženynaftahranicemužvyšetřováníněmecseniortankovánísvědcizbilylevnějšípolicieČeskoNěmeckovýpověďnásilíBavorskoToyota YarisTirschenreuthNěmciAugsburger AllgemeineMitterteich
Uživatel_5313099 ( 7. srpna 2025 12:41 )

To rozuměl ukrajinsky nebo rusky?

Dušan Hroneš ( 7. srpna 2025 12:40 )

Rómky ho znaj' 😛😄😄😄

DD22 ( 7. srpna 2025 12:33 )

Ras Putin: ...👍No, asi dobře věděl proč to nenahlásit sám, ale až nějací kolemjdoucí😂

Ras Putin ( 7. srpna 2025 12:26 )

Nabízí se otázka. Proč senior zastavil skupině tří žen a zároveň vyvstává otázka, zda jel do ČR skutečně jen natankovat. 😁

