Nejhorší sexuální delikvent v historii: Doktorand dostal doživotí

Za zdrogování a znásilnění nejméně deseti žen uložil britský soud čínskému studentovi doživotí. Doktorand, který je považován za jednoho z nejhorších sexuálních predátorů v britské historii, byl ve čtvrtek odsouzen na doživotí s minimálním trestem 24 let.

Osmadvacetiletý čínský občan Zhenhao Zou, který se u soudu přiznal, že sledoval extrémní pornografii zobrazující znásilněné ženy v bezvědomí, byl v březnu odsouzen za znásilnění tří žen v Londýně a sedmi v Číně. Od tohoto rozsudku se policii přihlásilo dalších 24 žen a další oběti zůstávají prozatím neidentifikované. Zou byl dnes odsouzen celkem za 28 trestných činů, včetně držení drog za účelem páchání sexuálních trestných činů a držení extrémní pornografie.

Podle deníku The Guardian Zou v letech 2019 až 2024 zdrogoval a poté si natočil znásilnění nejméně 60 obětí. Po zatčení u něj v bytě v londýnské čtvrti Elephant and Castle v lednu 2024 policie objevila 58 videí znásilnění, která Zou natočil na utajené kamery. Je na nich vidět, jak ženám podává nápoj s drogami a také jejich protesty a prosby předtím, než ztratily vědomí. Mnohé z žen byly stejně jako Zou čínského původu. Do svého bytu své oběti vylákal pod záminkou společného studia nebo pozvání na skleničku.

Detektivové zdůraznili, že vyšetřování pokračuje a policie zjišťuje totožnost dalších obětí na nahrávkách.

„Díky pozoruhodnému úsilí našich policistů a státních zástupců stráví nyní nebezpečný a zbabělý pachatel příštích 24 let za mřížemi. Doufám, že skutečnost, že Zou už nemůže škodit ostatním, poslouží jako malá útěcha ženám, které nesmírně trpěly,“ řekl zástupce metropolitní policie Kevin Southworth.

Zou poprvé přijel do Británie studovat v roce 2017. U soudu se chlubil, že má „každý měsíc pět nových sexuálních partnerek“. K jejich vyhledávání používal sociální sítě a seznamky. U soudu byl popsán jako zdánlivě „okouzlující“ muž a jedna z obětí uvedla, že působil jako gentleman. V roce 2019 začal Zou studovat doktorát ze strojního inženýrství na University College London.