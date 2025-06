Máma z Važce našla syna (14) s oprátkou na krku: Trápila ho šikana ve škole

Maminka ze slovenského Važce si šla do nespecifikované místnosti pro vysavač, tam ji čekal šok. Na poslední chvíli našla svého dospívajícího syna s oprátkou kolem krku. Chlapec si chtěl na život sáhnout kvůli šikaně.

Co by se stalo, kdyby syna na poslední chvíli nenašla, si nechce ani představovat. „To bych určitě nepřežila,“ řekla rozrušená matka televizi JOJ.

Chlapec stál v místnosti s oprátkou připravenou na krku. „Chytila jsem ho za ruce a dala tu smyčku pryč. Pak jsme spolu plakali a on křičel, že už nechce chodit do školy,“ popsala matka příšernou zkušenost. Z chlapce totiž vypadlo, že je ve škole dlouhodobě terčem šikany. Před rodiči to doposud tajil. Domů sice chodil s modřinami, vymýšlel si však, že k nim přišel během sportu. „Neřekl mi nic o tom, že ho ve škole každý druhý den bili a rok v kuse ho ponižovali,“ řekla maminka.

Chlapec je momentálně v péči lékařů. Maminka se mezitím s vedením školy snaží dopracovat k jádru celé situace. Ředitelka školy tvrdí, že se o šikaně dozvěděla až od matky. „Neměli jsme žádnou informaci nebo náznak o tom, že by žák mohl čelit tak závažným vnitřním problémům,“ stojí ve vyjádření školy.