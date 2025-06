Masakr ve Štýrském Hradci: Střelec (†21) plánoval další útok! Chtěl i odpálit bombu

Vyšetřování masakru ve škole BORG Dreierschützengasse přineslo další děsivá zjištění. Při domovní prohlídce bytu Arthura A. objevila policie nefunkční trubkovou bombu. Vedle ní byly uložené i plány na další útok, tentokrát pomocí výbušniny. Policie zatím nesdělila, kde a kdy měl další útok proběhnout. Domnívá se však, že mladý muž od plánu nakonec upustil. Zároveň se potvrdilo, že jednal zcela sám a žádný druhý pachatel se ve škole nenacházel.

Motiv jeho nepochopitelného činu zůstává nejasný. Spekulace o šikaně zatím potvrzeny nebyly. Policie uvedla, že Arthur A. jednal „na základě vlastních úvah“. V jeho bytě byly nalezeny dva dopisy na rozloučenou a také video, jež krátce před útokem odeslal své matce.

Video Střelba na škole ve Štýrském Hradci. - Sociální sítě Video se připravuje ...

„Šokovaná matka viděla video 24 minut poté, co jí ho syn poslal na mobil, a okamžitě upozornila policii, ale v té době už bylo pozdě,“ uvedl rakouský server Heute. Arthur se v nahrávce omluvil rodině za to, co hodlá udělat.

Střelec byl podle sousedů tichý a uzavřený mladík. Vyrůstal s matkou a dvěma staršími bratry, otec odešel z domácnosti po rozvodu. Pocházel z východního Štýrska a podle médií navštěvoval základní školu se zaměřením na informatiku, poté ekonomickou školu, následně přešel na BORG Dreierschützengasse, kde později vraždil. Studium nedokončil a v roce 2022 odešel bez maturity.

O jeho povaze promluvil také jeho poslední spolužák z odborné školy na kraji města, kde spolu seděli od listopadu do ledna. „Byl tichý a plachý. Nejprve jsme spolu týdny vůbec nemluvili. Ale po nějaké době jsme si začali rozumět,“ vzpomínal spolužák. Že by byl Arthur schopen takového činu, ho naprosto šokovalo. „Stejně tak se to mohlo stát i mně,“ řekl zděšeně.

Později se Arthur A. neúspěšně pokoušel zapojit do trhu práce. Podle vyšetřovatelů se v posledních měsících uzavíral do sebe a rozvíjel své násilné představy. Vražedné zbraně, pistoli Glock a brokovnici, vlastnil mladík zcela legálně. Podle informací z tiskové konference si jednu zbraní pořídil teprve několik dní před útokem.

Při útoku zemřelo devět studentů ve věku 14 až 17 let, jedna učitelka na místě a druhá zemřela později v nemocnici. Střelec se po činu zastřelil na toaletě školy. Celková smutná bilance tak činí 11 mrtvých a 11 zraněných. Jde o nejtragičtější masovou střelbu v Rakousku od konce druhé světové války.