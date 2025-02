Už třetí den otřásá Kobeřicemi na Opavsku drsné video, na kterém útočníci bijí, kopou a ponižují školačku. Zveřejnila ho její maminka. Mnozí rodiče, kteří na něm poznali svoje potomky, teď mají z ostudy kabát. Další se ptají: „Jak by se mělo zachovat moje dítě, kdyby to vidělo?“

Už i proto, že šikanu sledovala další parta žáků. Jenže ta místo, aby napadené dívce pomohla, řvala: „Už leží! Dokopej ji!“ „Pokud by se jí však přece jen chtěl někdo zastat, jak to udělat, aby to neschytal taky?,“ přemítaly maminky.

Šikana v Kobeřicích: Bití a nechutná gesta! Školačka trpěla měsíce

Podle policejního instruktora a trenéra sebeobrany Vlastimila Pitrochy, který se věnuje i dětem, je každá situace u šikany individuální a potenciální hrdina si ji musí vyhodnotit. Jde jen o nadávky nebo už o fyzický útok, kolik je útočníků, jsou o hodně starší, větší, silnější…

Šikana dívky v Kobeřicích na Opavsku. Facebook

„Hrát si na supermana může ten, kdo už několik let trénuje třeba judo, a tím pádem ví, jak postupovat,“ uvedl Pitrocha. Nezkušený školáček, byť s odvážným srdcem, musí upoutat pozornost někoho z dospělých. Třeba tím, že začne křičet: „Hoří!“

Útočníci se mu však za to, že přivolal pomoc, mohou mstít. „Stát se to může, ale lze tomu předejít tím, že s agresory okamžitě udělá pořádek policie, rodiče, škola, výchovní poradci. Aby agresoři neměli na odplatu čas,“ dodal Pitrocha.

Sebeobrana jako předmět

Trenér Pitrocha se pozastavuje nad tím, jak často se před dětskou šikanou u nás zavírají oči. „Chodíme do škol i s psycholožkou, a když žákům vysvětlíme, co je šikana, přizná se nám každé druhé, že ji v nějaké formě zažilo. Proto mě šokuje, že tato problematika, včetně základů sebeobrany, ještě není ve školách jako předmět,“ řekl.

Děti si samy pomoci nedokážou

Důležité je, aby se děti o šikaně nebály říct rodičům, a ti, aby je poslouchali a konali. Měly by také u sebe nosit píšťalku nebo mít na mobilu nastavenou možnost jedním tlačítkem přivolat pomoc.

„Když k tomu budou ovládat i prvky sebeobrany, je jistější, že se agresorům ubrání, nebo ti, že jim dají pokoj,“ dodal policejní instruktor.

„Ministerstvo školství si je vědomo závažnosti problematiky šikany a jejího negativního dopadu na žáky i školní prostředí. Proto podporuje školy v zavádění preventivních programů zaměřených na šikanu a rizikové chování, školení pedagogů i zapojování odborníků, jako jsou školní psychologové nebo metodici prevence,“ sdělila mluvčí ministerstva Veronika Lucká Loosová.