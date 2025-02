Andrew Tate s bratrem jsou zpátky v USA: Influencery v Rumunsku obvinili z obchodu s lidmi

Britsko-americký influencer Andrew Tate a jeho bratr Tristan ve čtvrtek přiletěli z Rumunska soukromým letadlem do Spojených států. Stalo se tak poté, co rumunské úřady zrušily jejich cestovní omezení spojená s tím, že oba v zemi čelí obvinění z obchodování s lidmi a ze znásilňování žen. Informují o tom agentury Reuters a AP.

Dvojice z Rumunska odletěla v 05:30 místního času (04:30 SEČ). Jejich mluvčí Mateea Petrescuová uvedla, že oba přistáli ve Fort Lauderdale na Floridě kolem poledne tamního času. Souhlas k vycestování měli od rumunských státních zástupců. Obvinění se ale musejí dostavit k soudnímu líčení, které se má konat koncem března v Bukurešti, uvedl server The Guardian. Na informaci o příjezdu bratrů Tateových na Floridu zareagoval republikánský guvernér Floridy Ron de Santis. Novinářům řekl, že „Florida není místem, kde by byli vítáni lidé s takovým chováním“, napsal server Florida´s Voice na platformě X.

Po svém zatčení v roce 2022 v Bukurešti, kde žili několik let, strávili bratři Tateovi tři měsíce ve vazbě a pak byli umístěni pod soudní dohled se zákazem vycestování ze země až do soudního procesu. O zrušení tohoto zákazu podle agentury AFP požádaly před časem Spojené státy. Rumunský ministr zahraničí Emil Hurezeanu rumunským médiím také potvrdil, že nedávno hovořil se zvláštním vyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa Richardem Grenellem, mimo jiné o osudu obou bratrů. Odmítl však, že by Washington v této věci vyvíjel na Rumunsko nátlak.

Měli nutit ženy k tvorbě pornografie

Bývalí kickboxeři Andrew a Tristan Tateovi s britsko-americkým občanstvím byli v Rumunsku spolu se dvěma Rumunkami obviněni z obchodování s lidmi, znásilnění a vytvoření zločinecké skupiny s cílem ženy sexuálně vykořisťovat. Skupina podle vyšetřovatelů přinutila sedm žen vytvářet pornografické snímky určené pro zpoplatněné webové stránky. Čtveřice vinu popřela.

V prosinci 2024 soud rozhodl, že se případ nemůže dostat před soud kvůli četným právním a procesním pochybením ze strany státních zástupců. Kauza však zůstala otevřená a v Rumunsku je dvojice dál vyšetřována. Andrew Tate, který se společně se svým bratrem řadí k Trumpovým příznivcům, čelí obvinění ze sexuálního násilí i v Británii. Tamní policie ho obviňuje také z dlouhodobého neplacení daní.

Na sociálních sítích, kde propaguje luxusní životní styl, má Andrew Tate miliony sledujících. K bohatství podle svých slov přišel díky investicím, mimo jiné do pornografie. Proslul také misogynními výroky, kvůli nimž mu byl zakázán přístup na všechny hlavní sociální sítě. Týkalo se to i sociální sítě X, dříve Twitteru, kde mu však byl po nástupu Elona Muska do čela této firmy zákaz zrušen. Na síti X má Tate více než deset milionů sledujících.