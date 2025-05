Hlavní hygienička o podezření na ebolu v Česku: Jak pacienta testují? A hrozí šíření infekce?

Američan přijatý v pátek do pražské Fakultní nemocnice na Bulovce s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu do Česka přicestoval 6. května z Afriky přes USA. Hygienici nařídili karanténu 26 lidem, kteří s ním byli v rizikovém kontaktu. Dominantně jsou to zdravotníci. Dnes to řekl zástupce hlavní hygieničky Matyáš Fošum. Hlavní hygienička Barbora Macková uvedla, že rozšíření infekce je nepravděpodobné, protože potenciální nákazy se nešíří vzduchem. Výsledky rozboru vzorků od pacienta z Bulovky by měly být k dispozici dnes odpoledne.

Hygienická služba podle Fošuma vytrasovala 26 lidí, na které by se nákaza mohla přenést, byli mezi nimi třeba zdravotníci, kteří pracovali s krví pacienta. „Máme vyloučenou malárii,“ řekl Fošum k výsledkům dosavadních testů. Některá média spekulovala o nákaze ebolou nebo horečkou marburg, podle mluvčí nemocnice Bulovka Evy Stolejda Libigerové jsou to ale spekulace a jasněji bude, až budou výsledky testů z berlínského Institutu Roberta Kocha.

Postup s karanténním opatřením, které hygienici nařídili, bude podle Fošuma záviset na typu nemoci, který určí testy. Buď by pak lidé z karantény přešli do izolace, nebo by bylo karanténní opatření zrušeno, řekl. Tak by se postupovalo třeba v případě, že by se ukázala nákaza žlutou zimnicí, kterou přenášejí komáři. Izolace by následovala, pokud by se potvrdila nákaza přenášená tělními tekutinami.

Šíření mezi veřejnost? Nepravděpodobné

Američan, kterého v pátek na Bulovku převezli z nemocnice v Táboře, podle Fošuma několik týdnů pobýval v africké Demokratické republice Kongo. Odtud se přes Rwandu vrátil do USA a následně přicestoval do Česka.

Manévry na Bulovce: Převezli tam z Tábora pacienta s podezřením na ebolu či virus marburg

Muž pobýval v oblastech, kde je možné se nakazit některou z krvácivých horeček, proto byl v pátek odpoledne aktivován protokol postupů pro případ výskytu takové nákazy, uvedla hlavní hygienička ve vyjádření, které poskytl Státní zdravotní ústav. Svolání krizového štábu nyní není zvažováno, protože se infekce, na které mají zdravotníci podezření, nešíří vzduchem. „S ohledem na způsoby přenosu testovaných infekcí mohu uklidnit veřejnost, že nebezpečí, že by se infekce mohla z tohoto zdroje rozšířit mezi veřejnost, je nepravděpodobné,“ řekla Macková. Integrovaný záchranný systém, orgány veřejného zdraví i nemocnice Bulovka podle ní postupovaly naprosto bezchybně.

Přístup jen v ochranném obleku

Muž je v nemocnici na Bulovce ve stabilizovaném stavu, je umístěný v bioboxu. Tento hermeticky uzavřený prostor má vlastní vzduchotechniku a zařízení na sterilizaci odpadních vod, zdravotníci do něj vstupují v ochranném obleku a při odchodu se dezinfikují v dekontaminační komoře. V táborské nemocnici, odkud muže v ochranném vaku převezla sanitka, v pátek večer hasiči a zdravotníci provedli dezinfekci.

Dovolenkář podlehl chřipce podobné ebole. Lassa je zatím jen v Africe, dostane se i dál?

Infekční klinika Bulovky je jediným civilním zařízením v Česku, které může o pacienty s vysoce nakažlivými infekcemi pečovat, uvedla před měsícem při nácviku příjmu takových pacientů primářka Hana Roháčová. Zatím tam ale pobývali jen lidé s podezřením na takovou infekci.

Mezi krvácivé horečky, kterých je více než desítka typů, patří vedle eboly, marburgu a žluté zimnice třeba i horečka dengue. Ebola se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů. Virus v Africe způsobil několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Marburg má smrtnost 88 procent a bývá řazen do stejné skupiny filovirů. Na rozdíl od eboly však proti marburgu neexistuje antivirová léčba ani vakcína.