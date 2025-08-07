„Program se odehraje na třech hlavních scénách, na kterých vystoupí téměř pět set hudebníků a tanečníků,“ řekl mluvčí města Josef Babor.
K vidění bude třeba Chodský soubor Mrákov či vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna. „Jeho program sestavený z tanečních, pěveckých a hudebních čísel diváky provede od kraje jihočeských rybníků přes Moravu až na temperamentní Slovensko,“ uvedl Babor. Podrobný program je ZDE
Dudácká muzika
Na scéně v pod Chodským hradem v sobotu večer proběhne vzpomínka na domažlického hudebníka Antonína Konrádyho, který zemřel letos v únoru ve věku 93 let.
„Založil jednu z nejslavnějších chodských kapel Konrádyho dudáckou muziku. Právě tato kapela se svými sólisty a hosty zavzpomíná na svého zakladatele,“ dodal Babor.
Spisovatel a slavnosti
Na Chodských slavnostech se připomene také letošní 100. výročí úmrtí kněze a spisovatele Jindřicha Šimona Baara (1869 až 1925), který žil v Klenčí pod Čerchovem.
„V sobotu bude na Hlavním pódiu u brány ve 12.30 hodin připraven pořad plný dětských her a písní s názvem Po stopách Hanýžky a Martínka aneb Baarovo dětství a to v režii tří dětských souborů,“ řekl Babor.
Co jsou Chodské slavnosti?
Původně se jednalo o církevní svátky konané na oslavu sv. Vavřince, který se stal patronem města. V roce 1939 se domažlické pouti zúčastnilo 120 tisíc lidí a stala se velkou manifestací Čechů proti německé okupaci. Po roce 1948 přestala být církevní forma slavností žádoucí. Teprve po roce 1989 se pouť a slavnosti opět spojily.
