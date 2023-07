Na výstavě s názvem Kroj v proměnách staletí se tu sešlo na dvě stovky jedinečných exponátů. Kromě klasických krojů jsou zde i doplňky, jako pásky, šátky, mašle či pentle. Kroje zdejší lidi provázely od nepaměti.

První zdokumentované jsou ale až z poloviny 19. století. „Smysl výstavy spočívá v tom, abychom návštěvníkům představili, že chodský kroj byl a je stále pestrý, má mnoho variant a rozhodně není něčím jako uniforma, kde fungují přísná ústrojová pravidla,“ uvedl ředitel Muzea Chodska v Domažlicích Josef Nejdl.

Kde se láme hranice

Chodské kroje se dělí na ty z „Horních vsí“, kde byla větší bída, a „Dolních vsí“. Tam se žilo lidem lépe, byli bohatší. K těm prvním, horním, patří Klenčí pod Čerchovem, Postřekov či Chodov. Druhým pak obce ležící blíže k Domažlicím jako Újezd, Stráž, Draženov, Mrákov, Tlumačov či Starý Klíčov.

Kroje Horního Chodska jsou prostší a jednodušší. Kroje „dolské“, tedy z Dolního Chodska jsou pestré a velmi zdobné. „Vidět je to hlavně na výšivkách i celkové skladbě kroje. Třeba výšivek je na kroji více, jsou pestřejší, na první pohled působí více barevně, zejména pak ty slavnostní,“ uvedl Nejdl.

Chlapi v kroji

Mužské kroje se podle místa vzniku na horní a dolní nedělí. Jsou prakticky na celém Chodsku stejné.

„Nejstarší vyobrazení mužského kroje je z roku 1836. Od té doby až do současnosti neprodělaly zásadních změn. Kalhoty jsou stále žluté, pouze kdysi běžnou kůži nahradila látka. Charakteristický dlouhý kabát je modrý, stejně jako klobouk se širokou krempou, tzv. širák,“ řekl Nejdl.

Ženy každá jiná

Zatímco muži mají kroje prakticky jeden jako druhý, ženy mají společné jen červené punčochy. Samotný kroj, je pak už jiný – modrý, zelený či červený. „Je zde patrný ženský prvek. Každá se chce odlišovat od těch ostatních a hlavně se chce líbit,“ vysvětlil Nejdl.

Zajímavostí je, že do dětských dívčích krojů dříve oblékali i chlapce. „Není zatím nic jiného, než ryze praktická záležitost a to přebalování. Pro maminku, která měla plno práce v domácnosti, bylo jednodušší, že když se chlapeček počůral, tak mu zvedla jen sukni a vyměnila plenu. Nemusela se zdržovat tím, že mu musela pracně stahovat kalhoty. Kluci tak dívčí kroj nosili do věku 2 až 3 let,“ vysvětlil Nejdl.

