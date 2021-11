O opravu památky místní usilovali deset let. Letos se konečně zadařilo. Restaurátoři v červenci boží muka demontovali, očistili a doplnili chybějící části. Čtyři původní kovové destičky nahradily odolnější, měděné.

Zdobí je obrazy Panny Marie s Ježíškem, ukřižování Krista, obraz piety a svatého Martina, jemuž je zasvěcený místní kostel. „Nebyla dochovaná žádná původní dokumentace, při tvorbě obrazů se vycházelo z analogických staveb a s přihlédnutím k místním reáliím,“ řekl restaurátor Jaroslav Šindelář.

Kompletně opravená památka se teď opět vrátila na své místo. Přibyl i vzkaz pro příští generace. Místní vložili do láhve od piva mince, letošní kalendáříky, přpojili církevní letáčky či brožurky o Klenčí. Vše pak, pečlivě zabalené, uložili do země k základům božích muk.

Lomikarova boží muka

Boží muka z druhé poloviny 17. století stojí na někdejším rozcestí od zámecké cesty z nedalekého Trhanova. Podle pověsti je nechaly vybudovat dcery šlechtice Lamingena, řečeného Lomikar, jako pokání za otcovy činy. Po potlačení povstání proti němu byl roku 1695 popraven Jan Sladký Kozina. Do roka jej na onen svět následoval i zámecký pán.

Boží muka v Klenčí ale nejspíše vznikla již dříve. Identická se totiž dochovala v nedalekém Trhanově, a ta nesou letopočet 1680. Tedy 16 let před Laningenovou smrtí. „Vzhledem k podobnosti památek usuzuji, že pocházejí z téhož roku. Od té doby nebyla zřejmě nikdy pořádně opravovaná, možná je někdo očistil, zřejmě se vyměnily obrázky na vrchu, protože železné destičky s obrázky by 340 let do dneška nevydržely,“ uvedl klenečský zastupitel a předseda Výboru pro rozvoj obce - městyse Jiří Anderle.

Plánují další opravy

Skupina místních usiluje i opravy dalších sakrálních památek v Klenčí. „Chtěli bychom opravit „Mlynářuc“ kříž pod Klenčím z roku 1842, kříž nad Klenčím z roku 1841, kříž k upomínce požáru horního Klenčí z roku 1885,“ dodal Anderle. Uvažuje se také o obnově sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1715 do původní podoby.

VIDEO: Takhle ve skutečnosti vypadal nejznámější český světec Jan Nepomucký.

délka: 00:47.13 Video Odborníci vytvořili skutečnou podobu sv. Jana Nepomuckého, bronzová busta ve vystavená ve Svatojánském muzeu v Nepomuku. Romana Vébrová