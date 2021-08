Do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Šilheřovicích na Opavsku se o víkendu po 79 letech vrátí zvon, který byl zrekvírován za druhé světové války a měl být roztaven. Více než 250 let starý zvon zasvěcený Panně Marii a sv. Josefovi po válce vyzváněl na věžích dvou kostelů v Kolíně nad Rýnem.

„Zvon vážící 600 kilogramů měl být roztaven stejně jako desetitisíce dalších z celé Evropy a stát se součástí některé z ničivých zbraní nacistického Německa. Na svůj ortel čekal na pověstném hřbitově zvonů v hamburském přístavu až do konce války. Zničení pro své stáří unikl. Přestože válku přežil, do věže kostela v Šilheřovicích se nevrátil. Když spadla železná opona, přiřadily úřady osiřelý zvon jedné z německých farností,“ uvedl mluvčí biskupství Pavel Siuda.

Cenný zvon s medailonem Panny Marie se dostal do Kolína na Rýnem. Nejdříve byl umístěn do kostela sv. Anežky a v roce 1966 pak do zvonice nového kostela sv. Gertrudy, kde se nyní již bohoslužby nekonají.

„Právě v tomto kostele zvon odlitý opavským zvonařem Františkem Stankem v roce 1764 objevili šilheřovičtí farníci již krátce po jeho umístění do novostavby významného německého architekta Gottfrieda Böhma. Dohledali jej na přelomu 60. a 70. let 20. století podle evidenčního čísla rekvizice i adresy Šilheřovic,“ uvedl Siuda.

Složitá vyjednávání

Farníci se několikrát pokoušeli zvon získat zpět, ale výsledek přinesla až intenzivní jednání zahájená v roce 2015. Vyjednávání s německými úřady tehdy iniciovala farnost Šilheřovice společně s obcí. Složitou otázku vlastnictví zvonu museli řešit právníci na obou stranách hranice, obec Šilheřovice (Schillersdorf) totiž krátce patřila k Německé říši.

„Problém byl v tom, že zvon po odebrání z kostela v Šilheřovicích byl pořád v Německé říši. Podle právníků nebyl odvezen z území jiného státu, tak jako rekvírované zvony z Protektorátu nebo jiných zemí, ale byl jen »zapůjčen«. My jsme proto museli dokázat, že zvon je a vždy byl majetkem farnosti a nyní se po 79 letech vrací domů,“ uvedl duchovní správce farnosti Jakub Dominik Štefík.

Farnost a obec chce návrat zvonu oslavit v termínu tradičního šilheřovického odpustu, který se koná tuto neděli. Připravila tak Slavnost česko-německého přátelství spojenou s žehnáním zvonů. Do věže se pak zvony vrátí v následujících dnech.

