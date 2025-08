Tipy na víkend: Karneval v Brně! Buchtobraní, setkání veteránů i bitva v Mělníku

*Hrad Dolní Kounice - V sobotu se mimořádně konají noční prohlídky hradu a zámku, který se týčí nad klášterem Rosa Coeli. První začne v 19 hodin a pak každých 20 minut až do 23. hodiny.

*hrad Velhartice – Život na dvoře Karla IV. to je náplň víkendového programu. Těšit se můžete na vojenské stanové ležení před hradbami, rytířské turnaje, dobové vaření, zbrojnice, ukázky řemesel.

Koncerty, divadlem, kostýmovanými procházkami, ochutnávkami minerálních vod i sportovními akcemi si Poděbrady od pátku do neděle připomenou 120 let od objevení minerálního pramene. V programu je připravena řada koncertů, exhibice koňského póla, přehlídka historických koupacích úborů a další program.

Atmosféra pravého brazilského karnevalu s divokými rytmy, koncerty i ochutnávko zažijete až do neděle v Brně . Centrum města ovládne na několik dní brazilský temperament. Bohatý program je připravený ne celé čtyři dny, vyvrcholením bude ale sobotní karnevalový průvod městem, který vyjde z Moravského náměstí v 16 hodin.

*Libořice - Třetí ročník srazu veteránů, amerik, zemědělských strojů i motorek se koná v sobotu od 9 do 15 hodin. Součástí akce je i soutěž v pojídání klobás či Libořická pouť.

Program věnovaný zpracování dřeva s ukázkami práce tesařů, šindelářů, truhlářů, kameníků, dráteníků, sklenářů, hrnčířů a dalších řemeslníků a také setkání kovářů je víkendovou pozvánkou do areálu Dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm . Mistři kováři budou kovat na 20 výhních, řemesla si mohou návštěvníci také sami vyzkoušet.

Výstava Večerníček slaví 60 let ve Strahovském klášteře v Praze.

Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze . Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Zavítat sem můžete do 30. září.

Zažít dobu prvorepublikové automobilové dopravy můžete v Národním technickém muzeu v Praze na Letné . Sbírky nově obohatilo patnáct vozů Praga. Patří k nim prezidentský, sanitní, pivovarský i pohřební vůz této proslulé značky. Kromě nich si tu můžete prohlédnout i expozici letectví či železniční dopravy, mnoho dalších výstav i historický kolotoč. Výstava trvá až do března příštího roku.

Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze Autor: koláž Blesk.cz

Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října.

17. Třeboň plná loutek

Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.